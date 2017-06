Que arribi el 30 de juny

Passen els dies i no arriben els fitxatges. A l’Espanyol miren el calendari, amb una data clau: el 30 de juny. El final de mes obrirà la porta a moviments.

El Girona va presentar ahir Gorka Iraizoz. El porter basc tenia un acord verbal amb l’Espanyol, però es va cansar d’esperar. El club blanc-i-blau ha d’esperar primer a resoldre la situació de Roberto i de Pau. “El Màlaga s’ha interessat per Roberto i hi està treballant la direcció esportiva”, va indicar Ramon Robert. Els andalusos estan pendents de col·locar Kameni i no volen pagar els tres milions que demanen els periquitos, mentre que en el cas de Pau fins al 30 de juny és jugador del Tottenham i cal esperar. Els londinencs no ofereixen ni un terç dels set milions de l’opció de compra, però saben que l’Espanyol té la mosca al nas amb el gironí, ja que sospiten que no vol renovar i marxarà lliure al 2018. Per això no descarten, tot i no tenir-hi molta fe, una proposta d’última hora dels londinencs, que caldria estudiar. L’última va ser de 2,2 quilos.

La situació de Roberto i Pau comportarà que es quedi el gironí o iniciar la recerca d’un porter. Iraizoz no ha volgut esperar tant, però el pas pel 30 de juny ha d’accelerar-ho. No és l’únic. L’Espanyol fa dies va filtrar que anunciaria el fitxatge de Sergio García. Ahir tampoc va ser el dia. Potser serà avui. “Falten serrells. Ell no està aquí i en temes de documentació ho voldríem haver comunicat ja, però no ho podem fer oficial fins que estigui signat. Estem d’acord en tot, i que tothom estigui tranquil que disfrutarem de Sergio.” En tot cas per qüestions fiscals no se’l pot presentar fins que arribi el juliol.

El 30 de juny també és la data en què el Porto ha de demostrar que ha fet els deures amb el joc net financer, rebaixant la despesa en fitxes. El gegant portuguès ja ha venut alguns jugadors clau com André Silva (Milan) i l’Espanyol confia que com més s’acosti la data, més fàcil serà que acceptin la proposta de sis milions, un menys que l’opció de compra. El risc és que cada cop hi ha més equips interessats pel mexicà, que atraurà mirades a la copa Confederacions. “Estem parlant amb el Porto i l’agent. Sempre hem dit que no és fàcil. Esperem que arribi a bon port.”

En tot cas, el club blanc-i-blau va descartar ahir que els problemes per arribar a les xifres que els demanen per incorporar els jugadors somiats se solucioni amb Rastar Group comprant els drets i cedint-los a l’Espanyol, tal com va passar en temps de Planeta o Dani al capdavant de l’entitat.