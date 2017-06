Acompanyar el creixement

L’Espanyol va engegar l’estiu passat un nou projecte marcat per l’ambició sota el paraigua de Chen Yansheng. El nombre d’abonats va pujar, però el club vol que la xifra faci un salt i se situï per sobre dels 30.000. I que es consolidi. Això ho has de viure és el lema de la nova campanya, acompanyada d’un vídeo de perfil clarament viral amb Quique Sánchez Flores trucant a cada aficionat periquito per saber si anirà a l’estadi, amb algun nom il·lustre entre els presents, com ara Pep Plaza, Jennifer Pareja o Gay de Liébana. “Ara que entrem a la segona temporada cal seguir creixent i això ho has de viure. Quan acabi la temporada volem entrar en els 30.000 socis. Posar el tres al davant, que es consolidi i sigui una base sòlida que no baixi. Vam acabar amb 28.695 socis, gairebé 3.000 més, havent arribat com a moment més baix als 25.864 de la 2015/16. L’afició mereix viure grans moments i volem que ens acompanyi a tirar això endavant”, deia Ramon Robert.

L’Espanyol va viure una davallada progressiva del nombre de socis coincidint amb la crisi econòmica i un club sense projecte esportiu clar, tenallat pels problemes de tresoreria. La situació va canviar radicalment quan Rastar va comprar el club, que ara confia que l’afició respondrà. La campanya va en dues línies. D’una banda, aconseguir nous socis que se sumin al projecte. De l’altra, intentar premiar la fidelitat, sense apujar el preu dels abonaments i amb un descompte per a la temporada següent a qui vagi a tots els partits o a tots menys un. El nou abonat, en canvi, haurà de pagar una entrada que va dels 5 euros del carnet infantil als 20 dels adults. L’entitat blanc-i-blava confia alhora que l’augment del nombre de socis vagi acompanyat d’una millor afluència a l’estadi, que tot just arriba a la mitja entrada i té el pitjor percentatge d’ocupació de la lliga. La setmana que ve faran pública l’enquesta interna que han fet per saber per què de 8.000 a 10.000 abonats mai van al camp. “Vam fer una enquesta en què el punt bàsic era aquest. A alguna conclusió s’ha arribat, però els factors són molts: lloc de residència, dia i horaris, factor família, varia en funció de les graderies, etc. No hi ha un factor únic per no anar a l’estadi”, va assenyalar la responsable d’abonaments, Sesé Duñó. En l’assemblea de la LFP del mes vinent l’Espanyol també demanarà menys partits en divendres, tot i que Ramon Robert va recordar que en la lliga passada no van disputar cap duel en dilluns, “el pitjor horari de tots”.