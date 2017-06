El segon capítol d’un ‘ídol perico per sempre’

El retorn de Sergio García i la voluntat d’incorporar un altre punta no converteixen la davantera en la línia amb més moviments. A la defensa encara hi falten dos centrals i un lateral esquerre. Des d’ahir hi ha un altre nom damunt la taula, un vell conegut com Dídac Vilà. Des de Grècia apuntaven al final de l’etapa a l’AEK per tornar a vestir de blanc-i-blau, que comportaria tancar el cercle, ja que el maresmenc només ha rendit al màxim nivell al club en què es va formar. El lateral del planter va tenir una entrada impactant al primer equip i les urgències econòmiques van dur-lo a enviar-lo al Milan al gener, si bé encara va tornar per estar un any cedit. Les lesions li han fet la guitza sovint i no ha triomfat ni al Milan ni en el pas pel Betis per cessió i per l’Eibar. En l’última etapa en territori grec per fi ha trobat continuïtat, i ha disputat gairebé tots els partits. Seria el suplent d’Aarón.