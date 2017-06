Perfilant la pretemporada

L’Espanyol tornarà a l’activitat el 10 de juliol amb les rutinàries proves mèdiques. Falten només tres setmanes perquè els futbolistes comencin a suar, però, de moment, el gros de partits a disputar en la fase de preparació encara no està tancat. Tot està pendent de si es fa una minigira de quatre dies per Indonèsia la segona quinzena de juliol per disputar un partit contra un conjunt local. Ara mateix, dos emissaris del club estan analitzant les instal·lacions asiàtiques per veure la idoneïtat d’anar-hi. Si no es concreta aquest partit, l’Espanyol jugarà el 22 de juliol contra l’Olympique de Marsella, tal com va anunciar ahir el club francès. El que sí que ja està tancada és una gira per Alemanya del 31 de juliol al 7 d’agost, i ja es tenen lligats dos enfrontaments, amb l’Hamburg i el Groningen holandès, si bé busca encara un rival per a un tercer per completar la preparació.

Previ a l’estada per terres germàniques, els blanc-i-blaus jugaran a Suïssa un amistós el dia 28 contra el Borussia Dortmund.