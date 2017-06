Diego López (Paradela, Lugo, 1981) era un home feliç ahir en l’acte de renovació del seu contracte fins al 2020 i amb una clàusula de rescissió de 50 milions d’euros. El porter, de 35 anys, es va mostrar pletòric, al costat de la seva dona i les seves filles, pel fet de seguir vinculat a l’entitat blanc-i-blava, després d’un aterratge forçat l’estiu passat. “Des del començament va ser una aposta per a nosaltres i des de l’inici vam trobar-nos amb un club fantàstic, una família. Tothom ens ha ajudat a sentir-nos com a casa. Em sento molt estimat, molt agraït, havia donat la meva paraula que ho donaria tot per seguir aquí i havia de complir.”

El futbolista veu així que allargarà, com a mínim, la seva carrera esportiva fins als 38 anys, però no vol sentir a parlar d’últim contracte ni veu a l’horitzó la retirada. “El temps m’ha donat la raó, he vingut al lloc indicat. Em trobo millor que mai, amb ganes d’ajudar el club pels tres anys que hem signat, i tant de bo es pugui allargar. Hem de defensar els valors que té aquest gran club, i aportar el nostre granet de sorra per seguir creixent”, va afirmar el futbolista, que va entrar a l’auditori del RCDE Stadium encara convalescent de la intervenció per una bursitis que es va fer al genoll dret a final de maig. Malgrat que encara li queden algunes setmanes de vacances, el gallec ja està focalitzat a recuperar-se i mira amb desig la pròxima temporada. “L’any passat vam acabar amb ganes i amb fam per seguir competint el curs vinent. En aquest punt no podem aturar-nos i hem de continuar amb la línia que vam deixar fa unes quantes setmanes”, i continuava reblant el seu compromís amb l’Espanyol: “Tinc la intenció de treballar a mort per defensar aquests colors. El que hem despertat aquest any passat volem que segueixi viu i hem de fer a poc a poc el que la gent vol veure: guanyar i gaudir del joc de l’equip.”

D’altra banda, el porter també va desgranar certs aspectes de la negociació. “He parlat directament, en Ramon i en Jordi sabien que la nostra prioritat era quedar-nos; no he ocultat alguns interessos de fora i sempre he dit que tots havíem de cedir i fer un esforç. Ho hem fet tots i el més important és que la meva família i jo som feliços, així serà més fàcil treballar per a aquesta gent que ha apostat per mi.”

El conseller delegat, Ramon Robert, i el director esportiu, Jordi Lardín, van acompanyar Diego López en l’acte de renovació. “Diego ha lluitat per seguir amb nosaltres i m’agradaria destacar que des del primer dia ha estat involucrat amb el club i que mai ha tingut un no per a l’Espanyol”, va subratllar el jerarca. Lardín no es va quedar enrere a l’hora de valorar la importància del porter, posant l’accent en “la professionalitat i l’exemple de Diego López”. “Mai hem tingut cap dubte de la seva aportació. Creiem que és un jugador que cada vegada que es posa la nostra samarreta la fa més gran.”