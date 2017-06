Voluntat vs. diners

Hi ha una màxima en el futbol que diu que el jugador acaba jugant on vol. Però sempre s’oblida un matís, i és que això es pot aplicar sobretot quan hi ha clubs rics pel mig. I l’Espanyol no forma part d’aquest grup per molt que hagi millorat l’economia gràcies a l’arribada de Chen Yansheng. Mariano i Diego Reyes tenen clar que volen vestir de blanc-i-blau la temporada que ve, però el davanter madridista va encaminat cap a un altre destí, mentre que el central mexicà està enmig d’un serial de final incert.

Mariano i la seva família viuen des de Premià de Mar el mercadeig sobre el seu futur i comencen a tenir clar que la voluntat del punta de fer eclosió a primera al club on es va formar deriva cap a la inviabilitat. El Madrid vol utilitzar la fórmula habitual amb els joves de traspàs amb opció de recompra i que guanyi experiència disputant una competició europea. Ni l’una ni l’altra en el cas de l’Espanyol. Per això des de la capital estatal donen per fet que el maresmenc anirà al Lió. L’Olympique participarà en l’Europa League i disposa de diners. Els francesos tenen la caixa plena gràcies al traspàs de Tolisso al Bayern per 41,5 milions, i la venda de Lacazette superarà els 50. De moment, n’ha gastat 10 en Traoré (Chelsea) i vol que Mariano sigui l’altre davanter. En pagaran 8 milions. “És una prioritat. Té altres pretendents més poderosos, però sabem que és un jugador de gran nivell. És jove, fort i ambiciós”, admetia el president del Lió, Jean Michel Aulas.

El Madrid es guardarà una opció de recompra, tal com va fer amb altres perles com ara Morata, Carvajal, Callejón i Lucas Vázquez. Enviar-los a l’estranger –Vallejo és últim cas– els està funcionant, i volen repetir amb Mariano. El davanter premianenc prefereix jugar a l’Espanyol, però no hi ha manera de competir amb els 8 milions i la competició europea que ofereixen des de Lió. I no és l’únic jugador que vol estar en el projecte de Chen Yansheng i els diners fan d’obstacle. Diego Reyes té un acord amb l’entitat blanc-i-blava per a les cinc pròximes temporades. La prioritat del mexicà és ben clara, però el club blanc-i-blau va acordar una opció de compra de set milions pel 70% dels drets, tot i tenir clar que seria complicat afrontar-lo. El Porto, a més, va incloure una penalització de 300.000 euros si no es tira endavant, concessions que es fan quan es tanquen acords l’últim dia de mercat. I el cas encara s’ha embolicat més en les últimes hores amb el representant, Matías Bunge, que assegura que l’opció preferencial dels blanc-i-blaus ja ha caducat.

El cas Diego Reyes s’ha d’aclarir aviat. Tingui raó Bunge o l’Espanyol, que manté que té fins al 30 de juny, el termini s’esgota. Hi ha diversos equips interessats, però el central confia a imposar la seva prioritat. El Porto fins ara ha rebutjat les propostes blanc-i-blaves, i el nou entrenador, Sergio Conceição, ha demanat a la directiva que no el vengui, però els portuguesos necessiten ingressar diners de seguida pel joc net financer i, després de cedir-lo dos cops, no s’arriscaran a quedar-se’l i veure’l volar lliure de contracte l’estiu vinent. Quique Sánchez Flores ha demanat a l’Espanyol un esforç per retenir el mexicà, que en funció dels fitxatges avançarà o no la posició per passar al mig del camp. L’internacional asteca vol seguir a Cornellà, però el desig topa de moment amb els diners. En pocs dies se sabrà si el desenllaç el fa feliç o si no n’hi ha prou amb la voluntat del jugador. Com en el cas Mariano.