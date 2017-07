Molts deures per fer

Les vacances seran història d’aquí a només deu dies per als jugadors de l’Espanyol i hi ha molts deures a fer. Massa segurament. Quique Sánchez Flores va estar setmanes anunciant que s’havien fet els deures i esperava tenir l’equip molt definit en el retorn a la feina, però es trobarà una situació ben diferent. Sergio García és l’única cara nova a hores d’ara i hi ha posicions especialment coixes, com ara la porteria i l’eix de la defensa.

Quique Sánchez Flores va vendre il·lusió en el tram final de temporada. El tècnic blanc-i-blau va dir que es podrien fitxar els primers noms de la llista i que estaven sorpresos de la quantitat de jugadors que volien sumar-se a l’ambiciós projecte. El campionat es va cloure fa més d’un mes i de novetats, poques. A deu dies de l’inici de la temporada la situació és delicada. Si l’entrenador madrileny va aconseguir resultats en el primer any a partir de la solidesa defensiva, l’inici de la pretemporada no serà fàcil. La gira d’Indonèsia es farà sense porters del primer equip. Diego López encara s’està recuperant de l’operació de genoll, mentre que Roberto serà jugador del Màlaga en qüestió de dies. Andrés Prieto, que exercia de tercer, també ha marxat al club andalús i Pau tampoc no hi serà perquè és a l’europeu sub-21, es casa demà passat i té permís per incorporar-se més tard.

El 30 de juny era precisament la data límit per al Tottenham si volia abonar els set milions de l’opció de compra del porter gironí. Els spurs trobaven excessiu el preu i abonaran els 500.000 euros de penalització per no quedar-se’l. L’Espanyol, al seu torn, n’haurà de pagar 300.000 per haver dit no als també set quilos que costava Diego Reyes. El Porto no va acceptar els terminis de pagament proposats i no hi ha acord, que no vol dir que l’entitat blanc-i-blava no vulgui continuar comptant amb el mexicà. De moment, no hi serà perquè encara que hi hagués entesa ràpida, tindria uns dies extres perquè està disputant la copa Confederacions amb Mèxic. Amb tot, l’Espanyol se centra en el fitxatge d’un defensa perquè si la pretemporada arrenqués avui Quique Sánchez Flores tan sols disposaria de David López a l’eix central. En nòmina també hi ha Óscar Duarte, però no estarà recuperat fins al gener com a mínim. Lluís i altres del filial hauran de tapar el buit, com passarà a la porteria, en aquest cas amb juvenils.

En totes les línies