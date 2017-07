Com si del joc del Monopoly es tractés, pel que fa al mercat l’Espanyol segueix a la casella de sortida. No s’ha mogut. Fins ara el club encara no ha incorporat cap cara nova i d’aquí just una setmana, el dilluns 10 de juliol, la plantilla està convocada a la ciutat esportiva Dani Jarque per tornar a la feina. Fins ara els únics moviments, que no és poc, s’han centrat a lligar part dels futbolistes més importants que no tenia en propietat i que estaven cedits. Així es va tancar la incorporació per tres temporades del porter Diego López procedent del Milan. El mateix moviment de peces amb Pablo Piatti. L’entitat catalana va fer efectiu el pagament 1,3 milions d’euros per la propietat del davanter, un dels més resolutius de la darrera temporada. A ulls de l’afició, però, el còmput global és pobre i més tenint en compte que han passat més de cinc setmanes des de la finalització de la lliga. Més enllà del marge temporal, hi afegeix pressió el fet de veure com una setmana abans de l’inici de la pretemporada Quique Sánchez Flores no tindrà cap cara nova a la plantilla. Abans del final de lliga, el tècnic així com els directius es mostraven optimistes a l’hora de tancar les diverses incorporacions. Tots preveien un estiu més calmat i sense tant de tràfec com el que es va viure fa un any. Però la realitat és tossuda, i de moment, el més calent és a l’aigüera.

Diego Reyes, prioritari

Moltes són les carpetes que, per diverses raons, es mantenen obertes i no han evolucionat com pensava l’entitat. El primer cas és el de la incorporació de Diego Reyes. El club va emetre dissabte un comunicat en què deixava clar que continuaran intentant la contractació del central. El mexicà és prioritari pel tècnic, que va marxar de vacances pensant que la seva contractació ja era un fet. I és que a hores d’ara l’Espanyol té un forat important en la composició de la defensa. Amb Óscar Duarte lesionat al menisc i un període de baixa d’uns set mesos, el tècnic sap que no podrà comptar amb el costa-riqueny fins pels volts de Nadal. Ara mateix l’únic central que hi ha en nòmina és David López, un migcampista reconvertit la darrera temporada en defensa. Vist el panorama la continuïtat de Diego Reyes és clau per estalviar-se maldecaps en l’inici de lliga i tenir lligada la parella de centrals titulars del curs anterior. Tot i això, el club necessitarà contractar, com a mínim, un central més a banda del mexicà i si aquest no continua caldrà portar dos homes per a l’eix. La negociació amb el Porto està sent dura, els portuguesos es mostren inflexibles i es neguen a acceptar les propostes de l’Espanyol de les darreres setmanes, però ara es farà una nova temptativa per acabar d’amarrar la compra de Reyes. L’Espanyol tenia una opció prioritària de compra de set milions pel 70 per cent dels seus drets. El Porto està en espera d’una contraoferta i té més pretendents trucant a la porta. Qui pagui més s’emportarà el jugador però el punt a favor de l’Espanyol és que el futbolista desitja continuar de blanc-i-blau.

El límit salarial