El pla alternatiu a Reyes

L’Espanyol continua negociant amb el Porto la compra de Diego Reyes. Aquesta és la gran prioritat dels tècnics per a l’eix central. Quique Sánchez Flores el considera clau en el projecte. El club blanc-i-blau busca diverses fórmules per afrontar el seu fitxatge. No obstant això, el club es vol cobrir les espatlles per si el mexicà, al final, s’acaba escapant perquè no s’arriba a un acord amb els portuguesos. Dos noms són els que té el club a l’agenda. El primer, que seria el relleu natural del mexicà, és un vell conegut: Raúl Albiol (Vilamarxant, 1985), que és una vella petició de Quique Sánchez Flores. El tècnic té entre cella i cella el seu fitxatge des de l’estiu passat. Sense anar gaire lluny, va demanar la seva contractació amb insistència fa un any i ara ha tornat a posar la petició sobre la taula en el cas que no se solucioni la incorporació de Diego Reyes. El problema és que el fitxatge del central valencià, que farà 32 anys al setembre, és molt complicat. Fins al 30 de juny passat tenia una clàusula de sortida de sis milions d’euros, però a partir del juliol la seva clàusula de sortida no té un preu fix i dependrà de la voluntat del Nàpols. El central té contracte amb el conjunt italià fins al 2020 i és un dels futbolistes essencials en els esquemes de Maurizio Sarri.

El president del Nàpols, De Laurentiis, difícilment deixarà sortir una de les peces angulars del seu projecte per disputar el títol de lliga a la Juventus la temporada que ve. La prioritat d’Albiol era tornar al València, però el conjunt de Mestalla, amb problemes econòmics per la gran despesa dels últims anys, no va poder afrontar un únic pagament de sis milions d’euros a finals de juny. Ara l’Espanyol, si vol aconseguir Albiol, haurà de pagar molt més per convèncer De Laurentiis, i les converses serien maratonianes i encara més complicades que les que s’estan fent per Diego Reyes amb el Porto; malgrat que la bona relació entre Sánchez Flores i el jugador facilitaria les coses, ara mateix sembla més un desig que una realitat tangible veure Albiol vestit de blanc-i-blau. A més, caldria veure com pot assumir l’Espanyol l’alta fitxa que cobra el futbolista amb els problemes de límit salarial que arrossega en aquests moments.

Jordi Amat, el comodí.

Jordi Amat (Barcelona, 1992) és un altre dels noms que té el club al pensament per reforçar la defensa. El seu possible retorn no està lligat al fitxatge de Diego Reyes o Raúl Albiol, sinó que és complementari. L’Espanyol necessita un mínim de dos reforços per a l’eix central i Amat vindria a ser un comodí per tenir més efectius a la zona. L’exjugador blanc-i-blau ha jugat les darreres quatre temporades a les files del Swansea però dubta del seu retorn. La petició no és de Sánchez Flores, sinó de la direcció esportiva, i el futbolista veu com aquesta situació se li pot girar en contra a l’hora de tenir minuts i cert protagonisme de joc. Amat té contracte amb el Swansea fins al 2019 però el seu cost de traspàs i la seva fitxa serien assumibles per al club blanc-i-blau.