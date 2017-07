Segona prova contra l’Olot

La Unió Esportiva Olot rep avui (20.00 h) l’Espanyol. Aquest serà el segon partit de preparació per a tots dos equips. Els garrotxins van aconseguir una victòria convincent a l’Escala (0-3) i els barcelonins van golejar el Persija de Jakarta (0-7). El duel d’avui, tot i la diferència de categoria entre tots, es preveu més igualat i obligarà els de Quique Sánchez Flores a pujar un graó el seu nivell contra els de Martin Posse. El partit d’avui serà la presentació de l’Olot davant la seva afició. El conjunt local afronta el duel amb màxima il·lusió i amb la intenció d’oferir una bona imatge. Per part de l’Olot, les úniques absències seran les de Kike Sánchez, per lesió, i Micaló, per precaució.

Per la seva banda, l’Espanyol ha convocat 21 jugadors per al partit d’avui, amb la presència de set jugadors del filial. La llista completa és la següent: Pau, Adri López, Javi López, Pipa, Aarón Martín, Marc Navarro, Lluís, David López, Mario Hermoso, Pol Lozano, Royo, Diop, Javi Fuego, Granero, Jurado, Marc Roca, Puado, Melendo, Sergio García, Pibe i Baptistao. No viatgen Felipe Caicedo, que està pendent de resoldre el seu futur, ni els lesionats Víctor Sánchez, per lesió fibril·lar, Gerard Moreno, per una sobrecàrrega, Diego López, per una bursitis, Paco Montañés, Álvaro Vázquez, Piatti i Correa.