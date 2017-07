Un autèntic test de nivell

L’Espanyol continua la preparació de pretemporada amb un plat fort. Els blanc-i-blaus mesuraran les seves forces contra un rival d’altura: el Borussia de Dortmund, equip de Champions que va acabar tercer en la Bundesliga.

El conjunt alemany és el rival de més nivell al qual s’enfrontaran els blanc-i-blaus en aquesta fase de preparació, amb permís del Nàpols, últim partit abans d’iniciar la lliga el 12 d’agost. “Ens arriba una mica aviat, si poguéssim escollir ens hauria agradat que fos més endavant”, va afirmar Quique Sánchez Flores després del triomf en l’últim amistós contra l’Olot (0-4). I és que el partit d’aquesta nit (20 h, televisat per Esport 3), que es jugarà a la localitat suïssa de Winterthur, no tindrà res a veure amb els dos primers amistosos, contra el Persija de Jakarta (0-7) i contra l’Olot.

El conjunt alemany posarà a prova el nivell i la fiabilitat de l’Espanyol a tres setmanes de l’inici de la lliga. “L’enfoquem com un partit de preparació més, és normal que sigui més maco i motivador, ens exigirà més, estem contents de tenir un partit així contra un gran rival”, comentava ahir Leo Baptistão, que hi afegia: “Si arriba aviat? Quan toca. Intentarem treure’n el màxim profit i si fem errades tindrem temps per arreglar-les, i si no a seguir com fins ara.”

El Borussia afronta el partit en plena renovació. Peter Bosz, nou tècnic del conjunt groc, acaba d’aterrar després de fer l’any passat una brillant temporada amb l’Ajax. Bosz va sorprendre a tothom amb un futbol vertical i de combinació que li va servir per arribar a la final de l’Europa League; malgrat la joventut de la seva plantilla, només el Manchester United de Mourinho els va privar d’aixecar el trofeu. Més enllà d’això, ara el nou tècnic està capficat a repetir el seu model de futbol vistós i alegre amb la presència de jugadors amb més pedigrí i recorregut. El Dortmund és un dels grans equips alemanys i l’únic que ha pogut plantar cara a l’hegemonia del Bayern de Munic en els últims anys.

44 milions de despesa

Aquesta temporada els seus grans fitxatges han estat el jove mitjapunta Maximilian Philipp, per qui van pagar 20 milions d’euros al Friburg, i el mig centre Mahmoud Dahoud, per qui van desembutxacar dotze milions més pels seus serveis al Borussia Mönchengladbach, i el central Ömer Toprak, provinent del Bayer Leverkusen, per qui van pagar dotze milions. En total, 44 milions d’euros d’inversió en aquest mercat. Una realitat molt allunyada de la de l’Espanyol. Tot i aquesta despesa, els alemanys continuen mantenint, de moment, les seves grans estrelles, de les quals Pierre-Emerick Aubameyang és la principal. Tot i això, en el partit d’avui a les files germàniques faltaran molts jugadors que estan lesionats. Marco Reus té un trencament al genoll i no tornarà fins al gener. Julian Weigl, una de les grans sensacions de la Bundesliga el curs passat, tampoc hi serà. Aquestes baixes se sumen a la dels laterals Guerreiro i Marcel Schmelzer, i el central grec Sokratis. Tot i això, el potencial del Dortmund és infinit i la presència d’Ousmane Dembélé, Mario Götze (que tot just torna d’un període llarg de baixa per un problema de tiroides) o el talentós i jove extrem americà Christian Pulisic està assegurada per al partit d’avui.

Piatti torna a la llista

Quique Sánchez Flores ha convocat per al partit d’avui Pau, Adri López, Javi López, Pipa, Aarón Martín, Rober Correa, Lluís López, David López, Mario Hermoso, Pol Lozano, Manel Royo, Pape Diop, Javi Fuego, Granero, Jurado, Marc Roca, Puado, Melendo, Sergio García, Piatti i Leo Baptistão. En aquesta relació de jugadors destaca el retorn de Piatti a la convocatòria després de superar els problemes de genoll per un vessament articular. Per contra, no hi seran ni Diego López ni Víctor Sánchez, que continuen recuperant-se dels problemes físics. El porter d’una bursitis i el mig d’un trencament fibril·lar. Tampoc viatgen Gerard Moreno, per una sobrecàrrega, i Marc Navarro, pel cop que va rebre al camp de l’Olot.