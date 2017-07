Baptistão va com un tro

Léo Baptistão és el jugador de l’Espanyol que ha iniciat la pretemporada amb més força. El brasiler es troba en un gran moment de forma i es nota la diferència respecte als seus companys. L’últim partit contra l’Olot va ser una bona mostra del seu potencial. “Hem començat els entrenaments molt forts i estem fins. Em trobo molt còmode, els companys i el cos tècnic em fan sentir bé”, apuntava el futbolista, que sembla que ha deixat enrere la malastrugança que el va perseguir l’any passat, en què va estar quatre mesos de baixa per una lesió al tendó d’Aquil·les. El brasiler també va destacar l’aportació dels nouvinguts. “S’estan adaptant molt bé, no havia vist Hermoso de prop i és un gran futbolista, imposa respecte com a central, i Granero i Sergio ja sabem quin nivell tenen.” El punta també es va desfer en elogis parlant del mig madrileny: “Granero és un gran jugador, ell i Jurado ens donen una seguretat molt gran, podem estar tranquils, perquè quan tenen la pilota poden passar coses. Li agrada tenir verticalitat i aporta molt en atac.”