Victòria de prestigi de l’Espanyol (0-1)

L’Espanyol va fent camí. Avui tenia un autèntic test de nivell davant un equip de Champions de la talla del Borussia Dortmund que va alinear a gran part de les seves figures com Dembélé, Mario Götze, Aubameyang o Schürrle. Era un test per calibrar com estava l’Espanyol i el va passar amb nota. Els blanc-i-blaus van deixar clar que els fonaments del curs anterior segueixen ferms però ara és un equip amb més confiança que sap patir en defensa i superar-se davant les adversitats. Avui va ser un mur defensiu però va saber mossegar en el moment oportú de la mà de Pablo Piatti. L’argentí va fer l’únic gol del partit a deu minuts del final. El petitó va aprofitar una indefinició de la defensa del Dortmund per traçar una vaselina perfecte al primer toc. Era l’estrena de Piatti en pretemporada i no podia tenir millor gust de boca. El davanter segueix afinat i aquesta és una bona notícia per un Espanyol que segueix creixent i troba noves complicitats en el seu projecte. Avui, un dels homes destacats, va ser Mario Hermoso. El central madrileny encara no ha debutat a primera però ahir va sortir victoriós del seu duel amb Aubameyang.

Ara el proper amistós serà el 2 d’agost davant del Twente on l’Espanyol espera seguir amb la seva bona ratxa de resultats i solidesa. En tres partits, cap partit encaixat.