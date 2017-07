Piatti encén la il·lusió

L’Espanyol no ha rebut cap gol en pretemporada i n’ha fet dotze

L’Espanyol va fent camí. Ahir tenia un autèntic test de duresa contra un equip de Champions de la talla del Borussia Dortmund. Els alemanys, que només van fer un canvi, no es van deixar res a la motxilla i van posar damunt la gespa grans figures com Dembélé, Mario Götze, Aubameyang i Schürrle. Era un test per calibrar com estava l’Espanyol, quina era la seva fiabilitat i el seu nivell de competitivitat. Els deixebles de Quique el van passar amb nota. Els blanc-i-blaus van deixar clar que els fonaments del curs anterior segueixen ferms, però amb la diferència que ara és un equip amb més confiança. Un conjunt que sap patir en defensa i superar-se davant les adversitats. Ahir l’Espanyol va ser un mur defensiu, però va saber mossegar en el moment oportú a través de Pablo Piatti. L’argentí va fer l’únic gol del partit deu minuts abans del final. El petitó va aprofitar una indefinició de la defensa del Dortmund per traçar una vaselina perfecta al primer toc. Era la seva estrena en pretemporada després de superar unes molèsties al genoll i no podia deixar millors sensacions. El davanter segueix entonat i aquesta és una bona notícia per a un Espanyol que continua creixent a bon ritme i troba noves complicitats en el seu projecte. Ahir, un dels homes destacats va ser Mario Hermoso. El central madrileny encara no ha debutat a primera, però ahir va sortir victoriós del seu duel amb Aubameyang. Se’l va veure segur, valent i atent a les cobertures. No es perd fent escarafalls i fa una bona parella amb el kaiser David López. L’Espanyol busca centrals, i els necessita, però de moment l’entramat defensiu segueix aplicat i amb ofici. Ahir es va superar amb nota la lluita contra un dels equips amb millors davanters d’Europa. Un conjunt més rodat, però que no va trobar el camí de la porteria de Pau López. El gironí va estar segur en els instants precisos. El balanç en els tres primers partits de pretemporada no pot ser millor: dotze gols a favor i cap en contra.

Sánchez Flores va començar amb el mateix onze que fa uns dies a Olot. Les lesions que acumula no li donen més marge de maniobra. No tot van ser flors per a l’Espanyol, que va patir de valent en el primer quart d’hora. El Borussia Dortmund va sortir amb una predisposició total per diluir l’Espanyol. Semblava que els alemanys tinguessin pressa per encarrilar el matx i la pressió ofensiva va ser absoluta. L’Espanyol aguantava l’allau de joc local amb Nuri Sahin a la sala de màquines groga i Mario Götze apujant les revolucions del partit buscant Dembélé i Aubameyang per arribar a la porteria de Pau. El futbol dinàmic i vertical dels homes de Peter Bosz es trobava amb un mur al davant. L’Espanyol era un conjunt hermètic i sense fissures. I és que l’equip de Quique segueix treballant sobre un plantejament que se sap de memòria: els automatismes defensius que el van fer gran la temporada passada. El problema arribava a l’hora de treure la pilota des del darrere. L’Espanyol no estava ben assentat en el terreny de joc i no trobava una sortida neta de pilota. Un fet que ja arrossega del curs anterior i que és un dels punts que ha de polir. Les aproximacions del Borussia eren constants, però els alemanys abusaven dels xuts des de mitjana distància, on Pau es mostrava segur. L’única gran ocasió, que va poder canviar el signe del partit la va tenir Aubameyang. El gabonès, dins l’àrea, va enviar la pilota fora. Seria l’única acció de perill del punta del Dortmund en tot el matx. L’Espanyol sols va poder replicar amb una aproximació de Baptistão i una rematada tova de Sergio García. El temps va anar jugant a favor de l’Espanyol, que gràcies a la mobilitat de Jurado va guanyar metres i domini en el joc.

Aquesta tendència es va fer més evident després de la represa. L’Espanyol seguia creixent i el Borussia no trobava el camí per trobar-li les pessigolles als catalans. Fins que va arribar la mossegada letal de Piatti. Una indecisió de la defensa groga va ser aprofitada per l’argentí, que tot just acabava d’entrar al terreny de joc. Vaselina i gol. L’Espanyol era mortífer i Peter Bosz s’ho mirava des de la banqueta amb cara d’incredulitat.

Sense fer soroll i com un assassí silenciós, els de Quique Sánchez Flores es van emportar un triomf que eleva la moral i encén les il·lusions col·lectives d’una parròquia que avui es mirarà amb uns altres ulls el seu equip gràcies a un triomf de prestigi contra un gran.