La recepta es manté intacta

Un equip equilibrat, conscient dels rivals i de les pròpies virtuts. Va ser la premissa de Quique Sánchez Flores quan va ser presentat com a entrenador de l’Espanyol i, a cavall entre la primera i la segona temporada del madrileny a l’Espanyol, l’equip és el que va prometre. Si bé amb un enorme marge de millora en termes d’iniciativa, de tenir proposta contra rivals més mesquins –Granero hauria de contribuir a aquesta faceta–, el conjunt blanc-i-blau té en la solidesa del bloc, en la simetria del seu 4-4-2 la millor garantia per començar a competir amb una plantilla encara per definir.

Si bé li va costar calibrar la seva estructura defensiva a principi d’aquesta aventura, fins que David López va agafar temperatura en la posició de central, fins que va assentar-se amb Diego Reyes i fins que Aaron Martín va irrompre com una garantia a l’esquerra, Quique ha establert un punt de partida sòlid que, fins i tot ara amb l’absència del mexicà i amb Hermoso estrenant-se a l’eix, va ser la millor notícia en l’estrena contra un rival d’altura com el Borussia de Dortmund que, sobretot en la primera meitat, va monopolitzar la pilota, va pressionar, va intimidar amb jugadors desequilibrants com Dembéle i Aubameyang, però que es va trobar un rival que no es va descosir, ni tàcticament ni moralment. “Seguim la tònica de l’any passat. Som un equip solidari, que sap estar compacte, i encara que el rival tingui molt més la pilota no genera gaires ocasions”, va argumentar el capità, Javi López, dibuixant una línia de continuïtat en l’equip. “El més complicat en el futbol és el compromís, i l’equip en té, i és fonamental per seguir creixent”, va explicar l’andalús. “Com a grup el partit ens reforça, podem estar satisfets.Tant psicològicament com físicament el Dortmund té un nivell d’exigència enorme i vam tenir resposta: vam estar replegats, vam contenir bé el seu joc, controlant les zones interiors... Queda feina, però anem per bon camí”, reconeixia en la mateixa línia Pablo Piatti. “Queda marge de millora i tenim ganes de seguir aprenent, però contra un rival ràpid i potent físicament es va veure un Espanyol sòlid”, opina també Marc Roca, també posant el focus sobre una estabilitat tàctica i una capacitat per contenir trams de domini rival que són el millor punt de partida per a l’Espanyol 2017/18.