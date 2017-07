La setmana de l’empenta forta en la preparació

L’Espanyol ha variat la preparació de la pretemporada respecte a anys anteriors. Aquelles estades a Peralada o Garòs són cosa del passat i l’estada no va començar fins ahir amb l’aterratge a Herzlake, on la plantilla blanc-i-blava va començar a treballar a la tarda per viure el bloc gros de la preparació en una setmana en què Quique Sánchez Flores vol que la plantilla agafi la forma que tenen en ment, amb entrades i sortides.

L’Espanyol va agafar un vol xàrter al matí i al migdia va arribar a les instal·lacions de Herzlake. Un hotel que esdevé un paisatge idíl·lic i amb una temperatura molt més agradable per fer esforços físics que no pas la xafogor de les terres catalanes. El termòmetre estava al voltant dels 15 graus en l’arribada de l’expedició periquita, que s’hi estarà fins dissabte al matí, quan es desplaçarà cap a Hamburg, on l’endemà viurà el segon i últim amistós de l’estada a Alemanya abans d’agafar, al vespre, el vol de tornada cap a casa.

Un problema menys greu