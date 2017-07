Les credencials de Mario

Javi Chica:“L’any que va estar a Valladolid no va ser fàcil per a ningú, però té molt bones condicions”

Pierre-Emerick Aubameyang, amb la seva allargada silueta i tot el seu ventall de recursos ofensius, des d’una velocitat endimoniada i una bona varietat de registres per definir, va ser una carta de presentació ambiciosa per a Mario Hermoso (Madrid, 1995), a qui l’Espanyol va presentar fa unes setmanes amb la prudència de qui no necessita grans ostentacions. “Creiem que ens pot ajudar”, va limitar-se a dir Jordi Lardín, que sí va recitar les virtuts d’un defensa en gestació, però que tampoc va voler recarregar de responsabilitat un noi que encara no ha posat cap peu a la primera divisió.

Versàtil i fibrós, capaç d’ocupar diversos perfils defensius, Hermoso ha aterrat a Barcelona “per ser útil”. I de moment, a l’espera que arribin jugadors amb més càrrega experimental –Naldo, Diego Reyes...– l’escena li està oferint un paper prou ambiciós en les primeres passes del nou Espanyol, acompanyant David López a l’eix de la defensa i agafant temperatura a l’any de la seva vida. “Ningú va néixer jugant a primera divisió”, ha justificat el jove defensa madrileny, que, contra el Dortmund, davant Aubameyang va exhibir credencials amb un partit sòlid, confirmant la seva essència d’anticipació i d’una enorme concentració.

Són les primeres passes d’un camí que serà llarg. I segurament irregular, en què li tocarà caure per continuar avançant. És llei de vida. I Hermoso ho sap, perquè no és el primer cop que el futbol li presenta un salt endavant. Amb només 20 anys i venint de Segona B, Braulio Vázquez va pensar en ell per reforçar el Valladolid, un equip de segona divisió però amb entitat, història i entorn de primera. I, de fet, aquella incorporació va suposar, d’entrada, crítiques a l’ara director esportiu de l’Osasuna, per no apostar per un perfil més madur. “Però jo sabia i continuo pensant que de defenses com Mario n’hi ha pocs: esquerrà, amb bona sortida, ràpid, amb capacitat per anticipar-se.... Repetiria aquell fitxatge i, de fet, me’l volia endur a Pamplona”, reconeix ara Vázquez, convençut que l’Espanyol ha fet un gran reforç amb un futbolista que a Zorrilla va saber el que és la vida lluny de Valdebebas. “No va ser un any fàcil, perquè nosaltres teníem equip i responsabilitat per com a mínim fer play-off, i Mario en alguns partits va haver de conviure amb una pressió a la qual no estava acostumat”, recorda l’experiquito Javi Chica, aleshores també a Valladolid, “però més enllà d’això té un potencial grandíssim, va tenir errades tàctiques normals, de ser un jugador jove, que tots les hem tingut, però té virtuts per convertir-se en un magnífic jugador”.

Tot i la inexperiència i haver de conviure amb una pressió incòmoda, Hermoso va acabar jugant 31 partits a Valladolid en aquella temporada 2015/16, la més exigent de la seva carrera, en la qual va evidenciar virtuts innates i defectes lògics de l’edat. “Tàcticament ha d’evolucionar, se l’ha de guiar, cal ajudar-lo a créixer. Hem de pensar que al Madrid jugava bastant de lateral, sempre atacant, no havia de defensar tant, i aquí és on necessita que l’ajudin”, explica Braulio. “A Valladolid va començar jugant de lateral i a vegades es precipitava per voler anticipar-se, li faltava contemporitzar, sempre volia tallar la pilota, però quan el van posar de central va ser un dels millors defenses de l’equip”, opina Chica. “Està en edat d’equivocar-se, però si l’Espanyol té aquest punt de paciència i aconsegueixen donar-li temps i experiència, que és el que necessita aquest noi, tindran un defensa espectacular”, reitera l’actual director esportiu de l’Osasuna. “I a mi em sembla que l’Espanyol és un bon lloc; tot i no ser del planter, és un noi jove i allà estan acostumats a donar oportunitats i li pot anar bé per desenvolupar-se, perquè les seves condicions són importants”, tanca Chica, esperançat amb un Mario Hermoso que, en espera de ser jutjat per l’infal·lible barem de la regularitat, ja ha ensenyat la seva matrícula aguantant la mirada a Aubameyang.