L’avantatge de tenir una base

L’Espanyol va viure fa un any la gran revolució amb la tranquil·litat econòmica derivada de Chen Yansheng i l’ambició esportiva que acompanyava el projecte amb Quique Sánchez Flores a la banqueta. Entrenador nou, onze fitxatges –uns quants a última hora– i gairebé una vintena de baixes en un rentat de cara evident, que es va acusar en les primeres jornades. Dotze mesos més tard i després d’una primera temporada engrescadora, hi ha voluntat de continuar creixent i l’avantatge de partir d’una base feta, a la qual es fan retocs per millorar els punts febles.

L’Espanyol disposa per fi d’una sèrie de dies per fer dobles sessions i amb un clima no infernal. Quique Sánchez Flores se centra molt en el treball tàctic, conscient que va ser la base de la millora en l’última campanya. La valentia es va endur una clatellada amb el 6-4 del debut en la lliga i el mal inici, mentre que la solidesa defensiva i l’ordre van ser la fórmula per consolidar-se i moure’s sempre en la zona tranquil·la de la taula, amb Europa a l’horitzó. Així, les sessions preparatòries a Herzlake tenen un alt component tàctic, amb èmfasi en la pressió defensiva i les basculacions. “Ordre, parlar molt amb el company i reduir els espais. Podem intentar ser moltes coses, però la nostra força és l’ordre i el posicionament. És el que som”, cridava als jugadors. Els lesionats i l’absència de fitxatges dificulten la feina del mister, Els seus ajudants estan molt a sobre de Granero. La sortida de pilota de Mario Hermoso i la tècnica del Pirata han de servir per millorar l’elaboració ofensiva, el gran mal del primer any de Quique, però si no ho acompanyen de sacrifici no jugaran. Per això el tècnic periquito parava sovint el joc per corregir la posició de l’exrealista, així com del defensa madrileny, que té l’ajuda constant de David López, que no dubta a explicar-li un cop rere l’altre com moure’s per no deixar forats en la cobertura.

Entendre la filosofia