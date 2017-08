Un estalvi de sis milions amb el traspàs de Caicedo

Felipe Caicedo s’ha convertit en el serial de l’estiu a l’Espanyol. Però el final ja està escrit i a més serà ben aviat. Un últim document va obligar a ajornar-ho encara unes hores, però aquest cop va de veres i avui serà oficial, amb el Lazio abonant 2,5 milions d’euros de traspàs per obtenir el davanter equatorià, si bé el més important per a l’entitat periquita és l’estalvi entre fitxa i altres partides, que apuja la xifra en sis milions d’euros més, a banda del que paga el conjunt romà.

L’últim tràmit és l’oficialitat. Serà avui. La pretemporada no hi ha ajudat, però el Lazio va fer ahir l’últim amistós sense comptar encara amb Caicedo. L’Espanyol s’esforçava ahir a ressaltar l’estalvi que comportava l’adeu de l’equatorià. El capità Javi López mirava d’apartar el focus de l’equatorià, ressaltant que no és l’obstacle en els fitxatges, però la realitat és que el punta té una de les fitxes més altes, al voltant dels quatre milions bruts, així que amb l’amortització de la compra dels seus drets i altres aspectes del contracte la xifra puja per sobre dels sis. L’espai per a les fitxes està al límit i fins que no s’alliberi espai salarial, no pot fitxar ningú. Per això hi havia pressa per tancar l’adeu de l’internacional tricolor, una pressió que el Lazio ha aprofitat per acabar retallant el preu i dels 3 milions que s’havien pactat inicialment ahir es va baixar per tancar-ho en 2,5. La xifra queda molt lluny dels 8 en què es va taxar en principi o els 6,5 que es va demanar al mes de gener al Màlaga o al Deportivo.

Devaluació constant