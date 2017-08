Una dieta personalitzada

El món del futbol i l’esport en general va guanyant en complexitat i els clubs s’hi adapten a la recerca de millorar en el màxim nombre possible d’aspectes. Com l’alimentació. Si en els darrers temps el menjar sa guanya adeptes i l’expressió “som el que mengem” triomfa, l’Espanyol no n’és aliè i el menjar és un aspecte transcendent en la planificació. Per això a l’estada a Alemanya s’han emportat un cuiner, aliments i un nutricionista, que supervisa què i com es posa al plat dels jugadors en els diferents àpats del dia.

El ritual de cada matí. Una rutina que tenen apresa de la ciutat esportiva Dani Jarque des de fa mesos i s’ha continuat a Herzlake. Cada jugador, abans d’entrar al menjador per esmorzar, es descalça, puja a la bàscula i anota el pes en un full al costat del seu nom. Control personalitzat. Abans de viatjar ja van comprovar amb les revisions mèdiques que marquen l’inici de l’exercici la importància de l’alimentació. La plantilla es va sotmetre a controls antropomètrics, que serveixen per conèixer les proporcions i mesures del cos, permetent desxifrar la composició de la massa corporal, que es barreja amb altres dades com ara l’edat, el pes o l’alçada, així com els diàmetres ossis, les característiques de la pell i els músculs. Tot plegat va anar acompanyat d’una enquesta sobre els hàbits alimentaris i gustos personals per configurar la millor dieta per a cada esportista, a banda de conèixer intoleràncies i al·lèrgies i evitar ensurts.

En altres campionats, com ara la Premier League o la Bundesliga, el nutricionista fa anys que forma part de les estructures dels clubs. Una catalana com Sílvia Tremoleda controla el menjar en el Manchester City, i en el cas de l’Espanyol la responsabilitat recau en l’Albert Martínez, incorporat aquest estiu després d’exercir de dietista i nutricionista al Nàstic en els dos darrers anys, i amb experiència en altres esports com l’hoquei patins de la mà del Reus Deportiu. Quique Sánchez Flores havia reclamat a l’Espanyol aquesta figura després de la bona experiència al Watford i la idea és que cada jugador és diferent i, per tant, cal una alimentació ajustada per tenir la millor forma física. I així ho fa el club blanc-i-blau.

Agraïts per la varietat de plats