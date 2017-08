Caicedo ja és del Lazio

Punt final al maldecap de l’estiu per a l’Espanyol. L’equip blanc-i-blau i el Lazio van fer oficial l’acord pel traspàs de Felipe Caicedo al conjunt romà a canvi de 2,5 milions. L’entesa entre els dos clubs era total i un últim document, que es va enllestir ahir al matí, havia endarrerit l’adeu definitiu. D’aquesta manera, el club periquito ja pot pensar a fer noves incorporacions i, a més, s’estalvia més de 6 milions sumant la fitxa del jugador i altres partides. La venda de Felipao era clau per desbloquejar la situació envers el mercat de fitxatges, ja que l’Espanyol necessitava rebaixar la massa salarial de la plantilla per poder reforçar-se i l’equatorià tenia el sou més alt.

Després de tres temporades, el davanter equatorià se’n va de l’Espanyol sense haver explotat tot el seu potencial. L’equatorià va perdre molt protagonisme el curs passat i aquest ja no comptava per a Quique Sánchez Flores. El bagatge de Felipao amb la samarreta blanc-i-blava es tanca amb 24 gols en 103 partits oficials disputats.