Sergio García: “No perds el físic per estar en una altra lliga”

Sergio García és fins ara el fitxatge més il·lusionant de l’Espanyol. El retorn de l’últim gran referent després de dos anys a Qatar es va gestar al gener i s’ha concretat a l’estiu i ara es mor de ganes de començar a fer gols. No se n’ha sortit en els quatre amistosos disputats fins ara i aquest migdia ha recordat que sempre va de menys a més. “Cada dia em trobo millor. La pretemporada sempre costa una mica i quan passen els anys encara més, però estic content de com està anant. Encara no m’he estrenat, que m’agradaria, però l’important és preparar-se per arribar bé a la lliga. No és el primer cop que passa. Sempre m’acostuma a costar adaptar-me al ritme, però quan arriba l’hora de la veritat, la lliga, estic al màxim.” Sempre hi ha el dubte de com rendeixen els jugadors després de passar per lligues menors o exòtiques. El punta català és contundent en aquest aspecte. “No noto res de Qatar. Físicament em trobo igual o fins i tot millor que quan vaig marxar. Un no perd el físic per estar en una altra lliga.”

Sergio García treball amb un doble repte: per un costat, agafar el to físic per arribar bé a l’inici de lliga i, de l’altre, adaptar-se a les exigències de Quique Sánchez Flores, que obliga els davanters a fer una intensa pressió defensiva. En l’etapa anterior no li feien fer. Canvis que necessiten un temps. I no hi ajuda amistosos com el Twente. La plantilla periquita encara no se’n sap avenir de l’actitud de l’àrbitre. “No va ser un espectacle bo perquè l’àrbitre des de l’inici va voler molestar més d’un jugador. No ens parlava amb respecte i el partit el va marcar el col·legiat i no el joc. Mai havia viscut una cosa així: un àrbitre que vulgui ser protagonista en un amistós quan els dos equips ens preparem per la lliga. No ho entenia cap jugador. No té cap sentit. I a sobre que pari el partit. Abans de l’acció de Piatti hi va haver accions més dures, com la de Melendo i li deia que s’aixequés ràpid.”