“En aquest grup hi ha ganes de treballar i molta fam”

Els fitxatges no arriben a la velocitat que voldria Quique Sánchez Flores. L’Espanyol només n’ha fet tres i la zona més orfe d’efectius és la defensa. L’única alta és Mario Hermoso (Madrid, 1995), que s’estrena a primera divisió i està deixant moltes bones sensacions en la pretemporada, sobretot en la victòria contra el Borussia Dortmund.

Com es passa de segona B a cobrir Aubameyang (Dortmund) sense que es noti el salt?

Al final estàs exposat. Si vols ser un gran jugador un dia o altre et tocarà fer-ho. El canvi no és res que m’afecti a nivell personal o esportiu. Sempre és un partit més i un rival més. Faig el que em toca.

Què més anirà descobrint l’aficionat de Mario Hermoso?

De mica en mica aniré guanyant confiança, que encara me’n falta una mica. I acoblar-me més al grup, conèixer els companys. Crec que l’afició de l’Espanyol podrà disfrutar molt amb la pilota, donaré sortida des del darrere i bon joc a l’equip, i a nivell defensiu, continuar rendint en la mateixa línia, millorant i ajudant.

A L’Esportiu vam parlar fa uns dies amb excompanys seus del Valladolid i deien que l’aspecte a millorar era el tàctic.

Sí, segurament. He estat sempre en un club que ha tingut molt domini del joc, que tenia molt la pilota, amb laterals molt ofensius. Poc a poc he anat endarrerint la posició i a còpia que et vas acostant al futbol professional l’aspecte tàctic va guanyant pes. M’hi he anat adaptant i de mica en mica vaig millorant com a central.

Costa passar d’un filial del Madrid dominador i ofensiu a l’ordre de Quique Sánchez Flores?

No. Els jugadors estem capacitats per estar en situacions amb pilota i sense. Has de saber moure’t tàcticament en tots els sistemes. L’important és fer que el bloc estigui unit i sigui fort, que no encaixi gols, i a partir d’aquí amb el talent que tenim farem mal segur.

Després d’un any a Valladolid la temporada passada va tornar a segona B. Va ser un pas enrere?

M’ha anat bé per créixer. Aquí hauríem d’entrar en situacions del club, que és qui decideix en cada moment què ha de fer el jugador. M’ha anat bé. Ha estat un pas enrere, però per poder-ne fer dos endavant i tot el que sigui, així acaba sent positiu.

Hi ha molt bona relació entre clubs. Va demanar informes a Kiko Casilla, Lucas Vázquez o a algun altre experiquito?

No he tingut l’oportunitat de parlar-hi. Però els jugadors que han vingut de Madrid l’Espanyol els ha revalorat; els ha donat confiança i estan competint al màxim nivell. Poca cosa a dir-hi, la relació funciona.

A la defensa té David López al costat, amb un cap privilegiat per llegir el futbol. Veiem que li parla molt per corregir posicions. És una bona ajuda?

I tant. És un jugador experimentat al màxim nivell. Diu molt que hagi pogut endarrerir la posició i adaptar-s’hi tan bé. És ideal per aprendre, tant els jugadors nous com qualsevol que jugui en aquesta posició. Fixar-se en ell és molt bo.

La posició de central només té ara dos efectius del primer equip. Com més temps passi sense fitxatges, més opcions que es guanyi el lloc?

Estàs exposat a això. Han de venir jugadors perquè només som dos centrals, tot i que hi hagi en Lluís. Es necessiten jugadors, a banda de recuper Duarte. Central que vingui, central que serà benvingut. Vull lluitar per un lloc, i estar en l’onze de la primera jornada seria ideal.

Què li demana Quique?

Coses a nivell tàctic i posicional. Que ajudi a fer un bloc, unit, amb centrals agressius, que no deixin rebre ni pensar al rival. Que ofereixi bona sortida de pilota. Tot plegat és fonamental perquè l’equip es consolidi i creixi a partir d’aquí.

Remarca la sortida de pilota. L’elaboració de joc va ser un dels punts dèbils la temporada passada. El seu fitxatge ha de descarregar David López de responsabilitat?

Sí. Estarem compensats. Tots dos podem ajudar molt l’equip per donar una bona sortida de pilota i que l’equip arribi amb avantatge del mig del camp en endavant. Podem ajudar a fer que els companys encarin el rival amb avantatge. Anar canviant i contrastant entre l’un i l’altre serà bo.

A nivell col·lectiu es vol fer un salt més, però en el mercat de fitxatges ja s’ha vist que hi ha distància respecte al Vila-real o la Real Sociedad?

Potser hi ha clubs més capacitat econòmicament per fitxar jugadors, però no ens ha de ser cap problema. M’agradaria veure l’equip o el grup que tenen aquests equips. Aquí hi ha un grup envejable, amb molts jugadors excepcionals, que a més, com a persones, encara són millors. No tot és fitxar; el treball del mister sobre el grup, i a la inversa, influeix més que comprar jugadors.

En la temporada passada l’inici va ser fluix. Si es vol estar a dalt cal arrencar bé, però el calendari és complicat.

Sí, és complicat. El grup està unit i els nous mirem d’acoblar-nos-hi el més ràpid possible. Començar a Sevilla no és fàcil, però has de jugar contra tots, sigui en la jornada 1 o en la 25. És igual on es comença.

Hi ha poques cares noves. La continuïtat és un avantatge?

Sí, és molt important. És un grup unit i que confia en el mister, que ens dona suport. Ell dissenya el sistema i som un grup fort, amb ganes de treballar i molta fam, i això és perfecte per fer una bona temporada.