Un debutant amb galons

Els dies de l’Espanyol a Alemanya van acostant-se al final. És una estada diferent d’altres anys per la gran presència de joves. Hi ha molt debutants. I en diferents nivells perquè els nou del filial estan acompanyats de dos rookies més, que ja formen part del primer equip. Melendo i Marc Navarro s’estrenen i el badaloní explica a L’Esportiu les sensacions, amb el desig de tenir una temporada lliure del malson de les lesions.

Marc Navarro va irrompre amb força al primer equip en el tram final de temporada. Estrena amb gol i indiscutible al lateral dret quan les lesions ho permetien. El defensa, de 22 anys, viu ara la primera estada de pretemporada amb els grans i no pot dissimular l’alegria: “Estic molt content d’estar aquí. És la primera estada amb el primer equip i l’experiència és molt bonica. L’any passat no vaig debutar fins al gener i a la pretemporada m’estava recuperant de la lesió. L’estic vivint amb molta il·lusió i ganes.”

Els galons de ser del primer equip, però, no van deslliurar-lo de passar per les sovint temudes novatades. En altres clubs es fa cantar els debutants i a l’Espanyol s’opta pels espectacles musicals. “Em va tocar fer-la perquè la temporada passada no hi era. Molta vergonya per estar davant de tots, però ja ha passat. És un moment graciós i està bé que es facin coses divertides. M’ha tocat però hi passem tots.” El filial té nou representants i tant Melendo com Marc Navarro s’estrenen en una estada, així que el nombre de xous ha estat elevat, i ha ajudat a millorar l’ambient de l’expedició en un racó d’Alemanya on el marge per a la distracció és escàs. “És una situació diferent de la del filial. És la meva primera estada, però els conec a tots perquè vaig estar mitja temporada amb ells. I m’hi avinc molt.”

Amb tot, Marc Navarro té clar quin és el principal somni per a la temporada que tot just arrenca: simplement estar sa. De moment la sort no l’acompanya. En l’amistós de l’Olot va topar de cap amb un rival i el cop va ser tan fort que es va perdre un amistós tan motivador com el Borussia de Dortmund. “Va ser un moment confús perquè no hi veia bé i em sentia estrany, però ja ho he superat. Espero que aquest any les lesions quedin enrere i només haver-me de preocupar del futbol, treballant com voldria.” El trasllat a Herzlake tampoc no li ha millorat la fortuna perquè unes molèsties a la cama li van impedir entrenar-se ahir, i és dubte per al duel amb l’Hamburg.

Els metges aposten per la precaució amb Marc Navarro, ja que el curs passat va tenir diverses lesions musculars. Amb tot, debutar en una estada és un premi enorme. Fa un any i mig el defensa badaloní es va trencar el lligament encreuat anterior de la cama dreta i afrontava més de mig any de recuperació i un futur incert. Ara, en canvi, l’Espanyol va trencar un acord amb Zabaleta per apostar per ell. Toca respondre, si les lesions li ho permeten. “Quan passes moments durs, com ara una lesió tan important, ho veus fotut per arribar a ser on ets ara o recuperar el nivell que tenies per intentar complir els teus somnis. M’encanta haver-ho superat i soc molt feliç de ser aquí.”