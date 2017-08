Fa curt d’efectius

Quique Sánchez Flores va esclatar contra l’àrbitre després del partit contra el Twente, però també ho va aprofitar per queixar-se de més aspectes. La pretemporada no és fàcil i entre els lesionats i els problemes per tancar fitxatges el pla dels amistosos i dels entrenaments s’altera per no castigar en excés les cames dels titulars.

L’Espanyol va fer ahir doble sessió. Tot just va ser el segon cop a la setmana. I l’últim. Físic al matí i la pilota va aparèixer a la tarda. El dia anterior la jornada havia estat gimnàs o una mica de cursa i estirament i tarda lliure. Avui minisessió i demà partit. Com sempre, la furgoneta que trasllada els lesionats al gimnàs quedarà petita, si bé en els darrers dies la bona notícia ha estat el retorn a l’activitat d’Hernán Pérez, Gerard Moreno i Álvaro. El pitxitxi blanc-i-blau va haver de parar i perdre’s tres amistosos. “Mai se sap quan et pot passar una lesió. Quan portes poc temps, les sessions són dobles i triples, doncs és normal que la gent es cansi i la pretemporada serveix per posar-se a punt. Esperem que el dia del Sevilla els que hem estat tocats o els que estan de baixa puguin estar tots a punt. Les sensacions del quàdriceps són bones i estic content d’estar de nou amb els companys. Era més per precaució, que es tanqués bé. Hi havia risc d’una lesió més greu si forçava.”

Així, el malestar de Quique té força a veure amb la situació que viu. El tècnic va haver de fer jugar Aarón, que el dia anterior no s’havia entrenat, perquè només té un lateral esquerre i dos centrals, així que el marge de maniobra és reduït. La duresa del Twente, a més, va obligar-lo a canviar Melendo, el més caçat. L’entrenador blanc-i-blau va fer pocs canvis i un va ser per posar el lateral Marc Navarro d’extrem. Un missatge clar cap a la directiva: vol un mínim de tres fitxatges. El defensa Naldo es perfila com el primer.

Les molèsties d’en Pau