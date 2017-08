El trencaclosques

El procés per triar un lloc per fer l’estada de pretemporada és llarg. En el cas de l’Espanyol, es va començar a accelerar al febrer, i Herzlake va ser el destí escollit. Els jugadors deixaran avui Alemanya, el territori que els ha acollit després de superar alternatives com ara Àustria i Holanda, si bé l’opció més rendible i mediàtica hauria estat l’Aràbia Saudita. Però no lligava gens amb la preparació.

Hi ha diversos factors a l’hora de decidir una estada. El primordial és l’esportiu. L’equip ha de disposar de bones instal·lacions i un clima més agradable que no pas la calor i xafogor intensa que van viure en la setmana d’entrenaments a la ciutat esportiva de Sant Adrià de Besòs. En segon lloc, la logística. Que res quedi lluny. La temporada passada l’experiència a Anglaterra va ser molt bona pels estadis, però calia agafar un autocar per anar a entrenar-se. A Herzlake estava a mig minut a peu. A més, cada entrenador té les seves manies i Quique Sánchez Flores ressalta la part del gimnàs. L’hotel on estaven no complia les condicions en aquest aspecte, però es van trobar unes instal·lacions ben a prop, a només vuit quilòmetres, i els lesionats anaven i venien cada dia en una furgoneta que amenaçava de quedar-se petita per l’alt nombre de tocats.

Així, l’únic punt feble de l’estada han estat les connexions, que ha complicat la vida a l’hora de treballar pels problemes per configurar vídeos o connectar-se a internet. És l’aspecte que el club ha exigit al Romantik Hotel si els vol tornar a acollir en pròximes temporades. I l’únic punt negatiu de l’estada en unes instal·lacions que complien amb una altra de les exigències: experiència amb equips de futbol professional. Herzlake ha vist passar la selecció d’Alemanya en totes les categories i equips com el Schalke, el Werder Bremen i el Twente, i s’ha sabut adaptar a les peticions d’última hora. L’habitual en les estades és una expedició de 45 membres, que per les lesions va créixer fins a les 57, a banda d’entre set i vuit periodistes. El conjunt blanc-i-blau va desplaçar 32 jugadors, set entrenadors, cinc fisioterapeutes, dos preparadors físics, dos encarregats del material (500 quilos), tres membres de premsa, tres encarregats de logística, un nutricionista i un cuiner. I perquè el tècnic audiovisual, un dels metges i el podòleg es van quedar a casa. Algunes habitacions dobles es van convertir en triples per encabir-hi tothom.

L’altra part important són els amistosos. Que els rivals siguin bons. Les propostes per anar d’estada van ser nombrosos i els diversos departaments de l’entitat van mantenir reunions per decidir a partir d’informes i d’experiències anteriors. L’Espanyol va optar per posar-se en mans d’una agència de confiança, Global Sports, que porta equips d’arreu d’Europa a treballar a Àustria i Alemanya i amb qui ja havia treballat. La primera opció, en una zona similar a la de fa dos anys, va acabar perdent pes pels problemes per trobar amistosos de qualitat a prop, així que es va descartar. Quique Sánchez veia amb molts bons ulls Holanda, però va topar amb el mateix maldecap. I el pla de pretemporada va anar variant en funció de les diverses peces que formen el puzle. Fins i tot amb partits tancats. El club periquito tenia bloquejat un duel amb el Feyenoord pel dia 29, que servia per pagar l’estada, però es va haver de fer enrere i canviar-lo pel Dortmund a Suïssa. La Real Sociedad va ocupar el seu lloc a Rotterdam.

Precisament, un dels problemes per configurar les estades és que hi ha mil equips buscant les mateixes característiques. I competicions en marxa. Si Quique Sánchez Flores es va queixar públicament del modest camp del Goor –a 115 km– va ser perquè l’estadi del Twente acollia l’endemà una semifinal de l’europeu femení. Així, quadrar diversos aspectes i avançar-se a la competència és la clau. El vessant econòmic també hi entra, però no pot xocar amb l’esportiu. L’Espanyol havia anunciat que hi hauria gira per la Xina, però no es van trobar els escenaris i rivals adequats i es va posposar per segon any. L’equip va acabar a Indonèsia en la voluntat de dur la seva marca a Àsia en una gira que inicialment s’havia de fer al final de lliga. 0-7 i l’entrenador gens satisfet. Per això quan va arribar la proposta més atractiva per diners i ressò es va apartar. L’opció d’anar a l’Aràbia Saudita aquests dies era inviable per la calor i el nivell dels contrincants, per molt que l’organització pagués el vol xàrter i l’estada i fos generosa amb els diners dels dos amistosos. També es va descartar una copa a Portugal. No és fàcil moure 64 persones i fer encaixar tots els condicionants d’una pretemporada.