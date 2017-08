Tres retorns en espera de l’arribada de més fitxatges

L’Espanyol posa avui punt final a l’estada de pretemporada a terres alemanyes. El conjunt blanc-i-blau se les haurà amb l’Hamburg (15 h, Esport3) en el cinquè amistós i Quique Sánchez Flores recupera efectius, tot i mantenir el maldecap de no poder fer les rotacions que voldria. La setmana vinent s’ha d’accelerar els fitxatges, mínim tres, si bé el club blanc-i-blau tem que per algun caldrà esperar de nou fins a l’últim dia de mercat.

Quique Sánchez Flores compta avui amb el retorn de Gerard Moreno, Hernán Pérez i Álvaro, tot i que el badaloní va curt de forma. El tècnic madrileny disposa per fi de l’opció de provar coses a la davantera, si bé la idea inicial de situar Léo Baptistão a la banda dreta queda en el passat perquè comptava amb el fitxatge d’un punta més, camí que ha resultat inviable.

Així, el gran problema de Quique Sánchez Flores és la línia defensiva. Pau va seguir ahir a la tarda a Hamburg exercitant-se a part en el tercer dia ja fora del grup. Les molèsties a la cuixa no han desaparegut, però tan sols queden dos amistosos abans de començar la lliga i el tècnic no vol haver de recórrer avui al juvenil Adri López.. A la nit el cos tècnic es reunia amb el gironí per decidir si arriscar o no.

El tècnic madrileny tampoc té alternatives en la línia de quatre. Marc Navarro segueix entre cotons, així que Javi López mantindrà el lloc, tal com passa amb Mario Hermoso, que està exercint un rol que no li pertoca. El club blanc-i-blau treballa en el fitxatge de dos centrals, el primer dels qual és Naldo. L’acord amb el brasiler, a qui Quique va tenir al Getafe, és total i es negocia amb el Krasnodar, que sap que no pot demanar gaire per un jugador que acaba contracte al 2017. La Premier League russa està disputant la quarta jornada i el defensa, de 28 anys, no està jugant per evitar el risc de lesions. L’entitat periquita confia poder-ho tirar endavant els pròxims dies, mentre que la segona alta trigarà més perquè no es llança la tovallola amb Diego Reyes, que segueix prioritzant tornar a l’Espanyol.

Els reforços al darrere inclouran un lateral esquerre si Dídac Vilà arregla l’enfrontament amb l’AEK i arriba amb la carta de llibertat. Si no, entre Mario Hermoso, Pipa i Víctor Sánchez hauran de tapar una possible absència d’Aarón. A banda del capítol d’altes hi ha les baixes. L’expedició periquita a Hamburg inclou dos descartats: Rober i Paco Montañés. El lateral negocia la desvinculació per incorporar-se al Cadis, després d’anar cedit la passada temporada a l’Elx, mentre que per l’extrem no hi ha ofertes un cop l’Sporting es va fer enrere. Amb tot, encara hi ha força moviments a fer en la planificació de l’Espanyol.