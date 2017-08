La lleva més nombrosa

Els aficionats estan acostumats a veure els grans equips marxant de gira amb una expedició farcida de jugadors del filial. Els compromisos de seleccions fa que les estrelles tinguin uns dies més de descans, forat que ocupen els joves. No és el cas de l’Espanyol. Només passaria amb Pau, internacional sub-21, però ha renunciat a les vacances. I malgrat tot s’ha viscut una estada sense precedents. Nou representants del segon equip, que demanen pas, tot i que els quatre debuts de la passada campanya difícilment es repetiran.

Un o dos grups que s’acaben ajuntant. Els joves del filial van a tot arreu plegats, mirant de gaudir d’una experiència que en alguns casos serà única. El porter Edu Frías, els defenses Pipa, Lluís i Royo, el migcampista Àlex López, els davanters Puado i Pibe i dos encara amb fitxa juvenil com el porter Adri López i el mig Pol Lozano han format part de l’expedició a Alemanya, sense oblidar que Melendo i Marc Navarro també s’estrenaven en una estada. Els lesionats i la manca de lesionats ha comportat una presència rècord de cadells i només hi havia un veterà, Lluís, que repetia per tercer cop. “La veritat és que així es fa més normal. No estàs sol. Els companys sempre t’ajuden molt i ho fan tot més fàcil, però amb nou jugadors és diferent. Estem tots intentant aprendre dels professionals, de l’experiència que estem vivint i aprofitar cada entrenament i les vivències. Sabem que hem de treballar intensament i aprofitar cada oportunitat i cada minut que ens doni el mister”, explica.

Els nou del filial han disposar de pocs minuts. La distància entre el primer equip i el segon és important i es fa notar. La temporada passada Marc Navarro, Melendo, Aarón i Marc Roca van fer el salt, però no està clar qui serà el següent. El lateral Pipa es perfila com el qui té més possibilitats i les condicions de Puado han sorprès el cos tècnic, si bé tots tenen molt a polir. A més, la disciplina tàctica de Quique Sánchez Flores requereix moltes hores per agafar automatismes. “Intentem aprendre del mister, dels consells que ens dona i com ens dirigeix. Hem d’aprofitar-ho tot per anar creixent i l’experiència ens va molt bé”, explica el central, que tenia ofertes, però va optar per quedar-se. “Considero que és casa meva perquè fa molts anys que hi soc. Fer el pas a un altre equip no em convencia i vaig decidir quedar-me picant pedra i aprofitar cada oportunitat. Al final es tracta de treballar, treballar i treballar.”

Lluís és l’encarregat d’exercir de veterà entre tant de jove. La configuració de la plantilla fa que hi hagi molts jugadors per sobre la trentena i molts que amb prou feines passen els vint. Els grups no tenen una integració senzilla i cadascú es fa més amb els seus, però el bon ambient del vestidor és un dels punts destacats dels darrers anys. “Ens ho posen molt fàcil. Per a qualsevol cosa que necessitem els tenim, ens donen consells i ens ajuden. Ells potser tenen el seu grupet i van fent la seva, però no ens deixen de banda. Sempre intenten que fem coses amb ells i ens fan sentir molt bé. Ja són tres pretemporades amb ells i ja els coneixes, no tens tanta vergonya i estàs més alliberat.”

L’alt nombre de lesionats ha obligat a reduir la quantitat d’entrenaments. Herzlake és un poble aïllat i amb males connexions, però no ha estat impediment per passar-ho bé. “No és avorrit. Estem entrenant-nos i quan tenim lliure aprofitem per anar a la piscina, desconnectar o anar a fer una volta amb les bicicletes.” Nou del filial, quants arribaran?