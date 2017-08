Empat amb missatge

Quique Sánchez Flores s’ha passat tota l’estada d’Alemanya amb un aire molt més pensatiu del que és habitual. L’Espanyol va disputar ahir el penúltim amistós de la pretemporada i hi ha molt a polir, sobretot per l’absència de fitxatges. Els blanc-i-blaus van acabar empatant contra l’Hamburg i el tècnic va enviar un missatge clar sobre la urgència de centrals situant Diop a l’eix defensiu i assistint a una pluja d’errades d’Hermoso.

Quique Sánchez Flores sap que si no hi és David López, malament. El de Sant Cugat del Vallès és qui millor llegeix el joc i té un cervell privilegiat que el converteix en l’extensió de l’entrenador a la gespa. El central ordena la defensa, corregeix posicions i té clar els marcatges en accions d’estratègia. Però unes molèsties a l’adductor van deixar-lo fora per precaució i la rereguarda va haver d’incloure experiments. Un onze amb Diop de central i els teòrics titulars al davant, amb Fuego i Marc Roca al mig del camp, on tampoc tenia alternativa per la lesió de Víctor Sánchez.

Amb tot plegat, esperar la millor versió de l’Espanyol era d’un optimisme desbocat i més contra un rival que el pròxim cap de setmana ja arrenca la lliga. Això sí, està cridat a lluitar per no baixar. Amb tot, la millor ocasió va arribar amb una bona pressió defensiva i sortida rapidíssima a la contra dels periquitos en el minut 20, amb un rebot que va deixar Piatti sol, si bé l’intent de l’argentí de superar per alt la sortida desesperada del porter fora l’àrea es va perdre fora per poc.

Pluja d’ocasions locals