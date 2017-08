El gran avantatge de l’Espanyol 2017/2018 respecte a l’any anterior és tenir les idees clares. Sap a què juga i què vol fer en cada moment, tal com ha quedat palès en la gira. L’equip va tornar de Herzlake i Hamburg amb virtuts i defectes coneguts, així com l’evidència que serà difícil millorar la feina de la temporada passada si no arriba algun dels tres reforços que Quique Sánchez Flores reclama a la directiva.

La solidesa i la pressió defensiva, acompanyats de l’efectivitat en atac. Les bases de la filosofia de Quique que la temporada anterior van permetre a l’equip refer-se d’una arrencada de lliga complicada i enguany ha de comportar avantatge respecte a rivals que comencen projecte. La pretemporada ho està reflectint. El gol de l’Hamburg en el tram final va ser el primer encaixat pels periquitos després de cinc amistosos, i va arribar amb dos juvenils a la gespa, porter inclòs, i una defensa de circumstàncies amb Diop reciclat a central. Precisament, els alemanys van aprofitar la situació per generar més ocasions de les habituals en els rivals de l’Espanyol, entre els quals hi ha hagut el potent Dortmund. “Ens hem sentit molt bé, som un bloc sòlid que tenim les idees clares i sabem què cal fer en cada moment”, afirmava Marc Roca. La solidaritat, la comunicació i la feina constant són un malson per a qui es posa al davant, en espera de fitxatges i de la integració d’Hermoso, Granero i Sergio García en el sistema, ja que encara van amb una marxa o dos menys que els qui ja se saben la lliçó.

Melendo es queda