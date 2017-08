Homenatge doble

Els aficionats de l’Espanyol tenen una cita amb l’estadi de Cornellà-el Prat cada 8 d’agost. Concretament, a la porta 21, on els seguidors periquitos visiten l’estàtua de Dani Jarque, ahir en el vuitè aniversari de la mort del capità. Capricis cruels del destí, la família blanc-i-blava va acomiadar ahir el descobridor del central i pare del futbol de base, Josep Manel Casanova.

Doble jornada de dol a l’Espanyol. Les portes de l’estadi es van obrir a les onze del matí i els aficionats van dipositar flors a l’estàtua dedicada a Dani Jarque. L’homenatge al capità va acabar d’agafar força sota un fort aiguat amb la presència dels capitans del primer equip blanc-i-blau, que enguany són cinc. En un dia de doble sessió d’entrenament, la plantilla es va exercitar a quarts de deu del matí i, després, Javi López, Víctor Sánchez, David López, Gerard Moreno i Sergio García van pujar a Cornellà per tenir un record pel defensa. Minut de silenci, aplaudiments i unes paraules del qui ara porta el braçal, Javi López, amb record per a Andrés Iniesta, que va fer servir les xarxes socials per rememorar la figura del seu amic íntim. “El mínim que es mereix és que ens reunim i que honorem la seva memòria cada temporada. Li volem brindar tots els èxits que puguem com a equip, perquè segur que ell, allà dalt, estarà orgullós d’això. Estar al costat dels seus pares és emocionant i més que merescut. Els aplaudiments emocionen. Dani va marxar defensant la samarreta de la seva vida i els colors queden a banda quan un dels seus millors amics li dedica el gol més important de la seva vida. En aquest moment només hi ha uns colors, els del futbol. Aquest homenatge que fem no s’ha de perdre mai, mereix que el seguim fent cada any.” La família de Jarque tampoc s’ho va perdre.

Nombroses perles