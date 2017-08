“Sé que em falta gol, i és el que tinc entre cella i cella”

A la dreta, a la mitja punta o a l’esquerra hi ha jugadors de molt nivell. Serà complicat jugar, però treballo per quedar-me És molt bonic. A banda estem amb les ‘novatades’, els balls i tot això. M’ha tocat, però ens ho passem molt bé

Melendo (Sant Adrià de Besòs, 1997) és un cas únic. Cap altre jugador de l’Espanyol ha arribat al primer equip des de l’escola de futbol, passant per totes les categories. La temporada passada va debutar al primer equip i tot hi haver l’opció de buscar-li una cessió, el menut davanter (1,67 m oficialment) té cada cop més números de no moure’s de lloc.

Els companys destaquen les sensacions positives de la pretemporada. Hi està d’acord?

Vam començar contra l’equip indonesi, jugant bé i recordant molt bé tot el que ens va inculcar el mister la temporada passada i ara cada cop ens sentim més còmodes. Som com una família, ens sentim còmodes i els resultats ens estan acompanyant, que això sempre ajuda que tot vagi més bé. El balanç fins ara és molt positiu.

La sensació és que en l’aspecte personal va de menys a més?

Sí. Vaig començar jugant mitja part a Indonèsia, força bé, però contra el Twente i l’Hamburg em vaig notar més deixat anar, amb molta més confiança, i és la línia a seguir, ajudant els companys el màxim possible i a veure si em deixo anar del tot per donar el màxim. Vaig poder fer l’assistència del gol.

Després del Twente l’entrenador el va destacar.

Sí, en la primera part ens va costar molt. L’àrbitre no ens va ajudar precisament i les circumstàncies van ser estranyes, però en la segona part, abans de l’espectacle, vam tenir bons minuts i em vaig entendre molt bé amb els altres davanters.

La temporada passada Quique Sánchez Flores deia que li estaven mirant en quina posició podia rendir més. Ja ho saben?

M’és igual la posició. On em posin intento rendir al màxim. A l’esquerra o la dreta, tant és. Contra el Twente per les circumstàncies del partit vaig acabar de mitja punta, amb més llibertat. Jo intento rendir al màxim en qualsevol posició.

On veu més possibilitats de jugar amb aquesta plantilla?

Buf. Per la dreta, la mitja punta o l’esquerra hi ha jugadors de moltíssim nivell. Serà complicat jugar. Jo treballo al màxim per quedar-me a la plantilla i tenir possibilitats de jugar.

Quique havia demanat un extrem més i s’ha aturat. És una mostra de confiança?

Sí. Ara hi ha tres davanters, però tots els de dalt podem jugar en qualsevol posició gairebé. Com Piatti, que contra el Dortmund va fer de davanter centre. Podem fer rotacions i no hi ha posicions fixes.

Amb Melendo sempre s’acaba anant al físic. Es nota en aquest aspecte el salt de segona B a primera divisió?

No. Gens.

La facilitat per caçar-lo, en canvi, és evident?

Sí. I més si en dies com el del Twente l’àrbitre permet tant el contacte i els cops. Per sort la segona B era semblant en aquest aspecte i ja m’ho conec.

La facilitat per treure faltes va molt bé a un equip que fa força gols a pilota aturada.

Sí, la temporada passada vam fer força gols d’estratègia i en vam encaixar pocs. Vam ser dels millors en això. Tant de bo puguem fer gols a partir de les faltes que em fan.

Li molesta que sempre es parli del seu físic?

No. De petit em molestava més que es fiquessin amb la meva alçada, però fa anys que m’és igual. Ho porto bé.

Primer any sencer al primer equip. S’ha posat algun objectiu de nombre de partits a jugar?

No, vaig dia a dia. Vull que es vegi el millor de mi i el que hagi de ser, serà.

Qui els segueixen fa anys diuen que li falta gol.

Sí, i tant. Sé que em falta gol i ho he de millorar, és el que tinc entre cella i cella.

És qüestió de confiança?

Confiança i pràctica, sí. Intentar millorar en cada entrenament i fins que comenci a fer més gols. Esperem-ho.

És el primer cas de jugador que comença a l’escola de futbol i arriba al primer equip. Què li suposa?

Doncs està molt bé. Hòstia, estar aquí després de 15 anys al club és un orgull i a sobre arribar al primer equip... Des de petit tenia la mentalitat d’arribar al primer equip i me n’he sortit. Sembla que quedin molt lluny els inicis, però no és així. Espero tenir més confiança en mi mateix, deixar-me anar.

En algun moment va pensar que no se’n sortiria?

Mai.

Ha viscut la primera estada al primer equip. Com se sent?

És molt bonic. A banda estem amb les novatades, els balls i tot això. M’ha tocat llepar a mi, però ens ho passem molt bé. Intento ajudar els qui pugen, que són boníssimes persones i grans jugadors. I els veterans m’ajuden a mi.

Ser del primer equip no l’ha lliurat de les ‘novatades’?

No. Al principi es passa molta vergonya, però després ja no.