Fitxatge i maldecap

L’Espanyol va tornar a jugar ahir a Nàpols amb una defensa de circumstàncies. Quique Sánchez Flores fa dies que reclama fitxatges i la directiva comença a acontentar-lo, així que el primer dels dos centrals reclamats ja és aquí. Naldo es retrobarà amb el mister, però sempre que la tranquil·litat visita el club és per quedar-s’hi poc temps, així que els números poden rebre una sacsejada amb l’interès del Vila-real a recuperar Gerard Moreno.

Si es mira la part positiva, Quique podrà respirar una mica. Els últims partits han fet ressaltar la verdor de Mario Hermoso, i el tècnic aposta per un jugador a qui coneix perfectament. Naldo va passar ahir revisió mèdica i l’Espanyol va oficialitzar el fitxatge per tres temporades, amb una quarta opcional, a canvi d’una mica més de dos milions d’euros. El brasiler acabava contracte el 2018 amb el Krasnodar i no volia renovar. Els periquitos van buscar una cessió, però al final es va acordar un traspàs. Avui ja entrenarà amb els companys i la setmana vinent serà presentat. El central, de 28 anys, no ha jugat en les quatre jornades de lliga russa precisament per evitar riscos i va estar amb Quique al Getafe en la temporada 2015/16.

Amb tot, el fitxatge d’un segon central va pel camí d’allargar-se i segurament caldrà esperar fins al final del mercat. L’Espanyol té molts números per arribar a la primera jornada de lliga amb peces per lligar, una de les quals el defensa que ha de fer parella amb David López.

Peculiaritats de l’acord

La tranquil·litat, no obstant això, es paga cara al club blanc-i-blau, que va veure com se li obria un nou front. El Vila-real ha traspassat Roberto Soldado al futbol turc a canvi de cinc milions d’euros i té clar el nom de qui ha d’ocupar el forat: Gerard Moreno. L’Espanyol fa mesos que intenta negociar amb el Vila-real la compra del 50% pendent dels drets del jugador del planter, però sempre s’ha trobat amb una negativa per resposta. Els groguets no tenien cap interès a perdre l’opció de recuperar en el futur un punta que coneixen, que cada temporada rendeix més i té un preu assequible. Així, la directiva està ara en espera que els de la Plana Baixa comuniquin el preu de la proposta. El traspàs fa dos anys del 50% dels drets comportava algunes peculiaritats. Hi havia una clàusula que deia que, si el Vila-real presentava una oferta superior als set milions, l’Espanyol estava obligat a acceptar-la o a abonar-ne el 30%. El representant del davanter ja ha comunicat a l’entitat blanc-i-blava que els groguets van de debò i la resposta ha estat mostrar-li la intenció d’una millora i ampliació de contracte. L’oferta és una millora molt important de la fitxa i un negoci per al Vila-real, que té el 50% dels drets i els surt per la meitat que un altre punta. L’única part positiva recau en els terminis, que són assequibles: 400.000 euros d’entrada i 100.000 cada mes.

