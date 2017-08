Quique va moure fitxa en el descans amb la presència de Melendo i Granero

El sisè i últim amistós de la pretemporada de l’Espanyol va comportar la primera ensopegada. Una defensa de circumstàncies per enfrontar-se amb un dels equips europeus que més i millor mou l’esfèrica és un entrebanc enorme que els blanc-i-blaus no van resoldre en cap moment. Inferioritat manifesta dels periquitos contra un Nàpols que va evidenciar la diferència clara quan al davant hi ha un equip de Champions.

L’amistós va començar amb un bonic gest dels italians recordant la figura de Dani Jarque. Després la pilota va començar a rodar i les conclusions són sobreres. L’ADN de l’Espanyol de Quique Sánchez Flores és prou conegut, però el Nàpols i, de nou, una defensa en quadre, ho converteixen tot en un repte massa difícil. I més en pretemporada. L’equip blanc-i-blau va repetir l’onze d’Hamburg i la diferència palpable va ser el rival. Els italians, sota el comandament de Maurizio Sarri, aposten pel futbol de toc, amb petits que combinen ràpid i es mouen, així que els periquitos van fer quilòmetres i quilòmetres perseguint la pilota amb una frustració palpable a mesura que els rellotge cremava minuts. Des de l’inici el degoteig d’ocasions locals va ser constant. En el minut 3, Insigne ja es va plantar sol davant d’Adri López i tot seguit era Allan qui aprofitava la falta d’entesa entre Aarón i Marc Roca per entrar sol dins l’àrea abans d’escollir la pitjor opció.

Gol de falta

L’Espanyol va evidenciar des de l’inici que per molt que se sàpiga la cançó de memòria, quan falten intèrprets clau el so grinyola molt. Un porter de 18 anys, tenint al davant una parella formada per un migcampista reciclat i una cara nova encara verda. Fins i tot Aarón va tenir errades inhabituals. Si hi sumem que Fuego estava espès i Marc Roca, del tot desconegut acumulant errada rere errada, queda un batibull considerable que va posar el duel ben fàcil al Nàpols, per sort amb la punteria desviada. Quique Sánchez Flores encara va tenir un ensurt extra quan en el minut 8 Mario Hermoso s’estirava damunt la gespa i reclamava un metge. El central va seguir jugant i va ser testimoni privilegiat de la pluja d’ocasions dels napolitans. Insigne es va quedar sol tres cops dins l’àrea però rematant malament i el desconcert visitant es palesava en el 29, quan Diop cedia en curt a Adri López i l’agafava amb les mans. Cessió dins l’àrea. Una pèrdua, una més, de Marc Roca derivava en falta a la frontal en el 33 i Martens feia un gran gol en l’1-0. El domini del Nàpols era més pesant que la xafogor i l’Espanyol semblava que no hagués baixat de l’avió. Tot el balanç ofensiu va ser una cursa a la contra de Baptistão, que va forçar un córner en què Gerard Moreno va rematar de cap creuat, perdent-se prop del pal. La resta, incapacitat de trenar dues passades seguides ni articular cap contra. Els locals amagaven la pilota i oferien una pressió efectiva cada cop que la recuperaven, així que tenir tan sols un gol de desavantatge era la millor notícia. Quique Sánchez Flores va moure fitxa en el descans amb les entrades de Granero i Melendo i l’Espanyol per fi va gaudir, ni que fos una estona, de la pilota. Suficient per trenar una contra perillosa, en què Baptistão, forçat, va creuar massa. Un miratge, perquè Adri López aviat va haver de fer de salvador, però en el córner conseqüent Albiol va rematar estranyament sol. Mala coordinació i comunicació defensiva i el 2-0 del central que els dos últims estius ha reclamat sense èxit el tècnic madrileny.

Recital de canvis