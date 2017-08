Les regnes de Quique

Quique Sánchez Flores va escollir l’Espanyol per una qüestió de sentiments. “Des de fa anys em moc pel cor i em fa la sensació que aquí puc ser feliç”, va proclamar el dia de la seva presentació. Ara, però, un any i escaig després, camina contrariat. I no se n’amaga. “No estic gaire content, no soc feliç”, va sorprendre el tècnic blanc-i-blau divendres al San Paolo, neguitós perquè el Nàpols havia plasmat la seva teòrica superioritat de manera evident i perquè, a una setmana de l’estrena en la lliga, al Sánchez Pizjuán, el seu equip està lluny d’on li agradaria que estigués, amb l’afer Gerard Moreno distorsionant la calma del grup i amb el capítol d’incorporacions ben latent.

A les portes d’encetar la seva segona temporada a la banqueta de Cornellà-el Prat, Quique dubta. Però més enllà de les dificultats, habituals en el dia a dia de l’Espanyol, la successió de fets indica que el tècnic madrileny ha marcat en bona mesura la vida del club l’últim any, en el desembarcament de Cheng Yansheng a Barcelona i un organigrama que s’ha anat dibuixant per fascicles, sobretot en la parcel·la esportiva, primer amb Ángel Gómez com a màxim responsable, amb el posterior ascens de Jordi Lardín i, per acabar, amb l’anhelat retorn d’Òscar Perarnau després d’un recés. En aquesta voràgine estructural, encara necessitada de temps per agafar velocitat de creuer, qui sí que ha tingut una línia de continuïtat ha estat Quique. “M’agraden els reptes, no sé treballar sense emoció, i aquí hi ha molta feina per fer, començar una estructura des de zero.” I amb la promesa de “recuperar el que l’Espanyol va ser”, Sánchez Flores es va posar a treballar amb una quota de decisió molt elevada més enllà del camp d’entrenament.

Entregat a la bona comunió del grup i a una convivència sana, el tècnic espanyolista va apostar per rodejar-se dels “seus”, de posar-se a construir sobre base coneguda i l’Espanyol el va correspondre amb bona predisposició i acceptant l’arribada de jugadors que en el passat havien treballat amb Quique. A les poques setmanes de la seva arribada, de fet, el club feia gala de la seva bona salut econòmica pagant 3 milions d’euros a l’Olympiacòs pel porter Roberto, a qui Sánchez Flores havia dirigit a l’Atlético de Madrid. L’aposta, però, va quedar lluny de les expectatives. A Roberto aviat s’hi sumarien José Antonio Reyes, Álvaro Vázquez i un José Manuel Jurado que es postulava com un jugador fetitxe per al madrileny (ja l’havia tingut a l’Atlético i al Watford), però tots ells han acabat tenint un rendiment com a mínim irregular.

Conscient de la necessitat de crear una estructura estable i duradora, més enllà d’un element cíclic com és la banqueta, Chen Yansheng ha impulsat una ampliació de l’organigrama, apostant per una mirada global com la de Perarnau, capaç d’aglutinar el dia a dia del primer equip amb la resta del club, amb un futbol de base que ha recuperat presència gràcies a la valentia de Quique amb jugadors com ara Marc Roca, Aarón, Marc Navarro i Melendo. Però el nou nucli encara necessita temps per agafar el vol. I mentre els poders s’equilibren, el tècnic continua tenint una quota de decisió important, corroborada amb l’arribada d’altres exjugadors seus, com Esteban Granero, a qui ja coneixia del Real Madrid, i Naldo, indiscutible en la seva última etapa al Getafe, per enfocar la transformació de l’Espanyol en la seva segona temporada al club. Quique dubta, però les regnes del projecte encara són, en gran part, seves.