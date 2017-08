Renovar no és cap garantia de seguir de blanc-i-blau

L’Espanyol ha fet un esforç en els darrers temps per aconseguir el cent per cent dels drets dels jugadors en plantilla i millorar-ne les fitxes per situar-los al nivell dels nouvinguts, ja dins d’una nova escala salarial. Això, però, no és garantia de tenir una llarga estada a l’entitat blanc-i-blava i en els pròxims dies Hernán Pérez seguirà les passes de Felipe Caicedo (Lazio) amb un canvi d’aires.

“Vull viure coses boniques amb l’Espanyol fins al 2020. Jugarem la Champions molt abans del 2020.” El 17 de gener Hernán Pérez no amagava la satisfacció per l’ampliació de contracte i posava el llistó col·lectiu ben alt. Poc s’imaginava el paraguaià que l’esforç de l’entitat per millorar-li les condicions no tindria continuïtat damunt la gespa, ja que va anar perdent protagonisme fins a acabar sent suplent en el tram final. Indiscutible durant bona part de la temporada, amb l’ajuda de l’absència d’extrems i la lesió de Baptistão, la presència de l’internacional guaraní es va anar apagant i després de signar tan sols va ser titular en vuit dels vint partits restants, aportant un únic gol. Quique Sánchez Flores fins i tot va instar-lo a “pensar” després de deixar-lo fora d’una convocatòria. Així, es va dibuixar una tendència que ni la falta de fitxatges ni la impossibilitat de situar Baptistão a la banda han alterat. Hernán s’ha perdut la pretemporada després d’una petita operació per treure-li una grapa al genoll esquerre i malgrat tenir l’alta, el tècnic madrileny va preferir donar-li descans a Hamburg. Té la porta oberta del tot. L’Espanyol confia trobar-li un destí aquesta setmana, amb el Getafe com l’equip amb més possibilitats. Els madrilenys volen una cessió amb opció de compra i els periquitos prefereixen un traspàs i que, com a mínim, es facin càrrec de la fitxa, no només una part.

Quique Sánchez Flores està obert a una sortida d’Hernán fins i tot encara que no arribi cap relleu. El cos tècnic topa amb la indisciplina tàctica del paraguaià, que a més en atac va anar clarament de més a menys la passada campanya. Desprendre’s de la fitxa també aniria bé per lligar els tres fitxatges que com a mínim reclama l’entrenador abans que es tanqui el mercat. Entre Jurado i Melendo cobriran la banda dreta, amb l’opció de situar-hi Baptistão si Sergio García millora el rendiment.

Només sis gols