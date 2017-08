Els dorsals van buscats

L’Espanyol és clar en el comunicat que va emetre ahir en què anunciava la llista de dorsals per a la temporada 2017/18. “Són provisionals”, va proclamar el club, conscient que enceta dies decisius, una setmana abans de l’inici de la lliga i dues abans de la cloenda d’un mercat que encara ha d’esvair moltes incògnites en clau blanc-i-blava. De moment, la institució va oficialitzar una llista de 24 dorsals en la qual només hi hauria una plaça vacant, la del 12, tenint en compte que el 21 queda alliberat en memòria de Dani Jarque i que el 25, que de moment no té propietari, sol anar destinat al tercer porter. Tenint en compte que Quique Sánchez Flores encara compta amb un mínim de dos o tres fitxatges abans que el mercat abaixi la persiana el proper 1 de setembre, l’Espanyol necessita obrir la porta de sortida. I no li serà fàcil.

Tot i que ja ha fet bona part del camí tancant les vendes de Mamadou Sylla, Joan Jordán, Rubén Duarte i, sobretot, Felipe Caicedo, que ha alliberat Víctor Álvarez i Rober Correa i que té encarrilat l’adeu de Paco Montañés, jugadors amb els quals no comptava, el club necessita fer lloc al vestidor per a les arribades i encara haurà de trobar candidats que estiguin disposats a abandonar el club amb Hernán Pérez, Álvaro Vázquez i Pape Diop com a integrants de la llista. I cap dels tres casos té un escapament immediat. Els dos primers tenen contracte llarg, fins al 2020, i amb un salari que serà difícil d’igualar per qualsevol altre club, ja que el paraguaià, per exemple, va rebre una millora de la fitxa substancial ara fa un any, quan va signar la seva renovació. Però en qüestió de mesos ha perdut moltíssim protagonisme en els esquemes de Quique i ara el club veuria amb bons ulls recular i trobar-li un destí. En el cas d’Álvaro, testimonial la temporada passada, hi ha l’agreujant que li va costar a l’Espanyol un desemborsament de 3 milions d’euros i no n’hi hauria prou amb estalviar-se la fitxa, sinó que es tracta d’una incorporació que no està amortitzada i obliga el club a trobar fórmules convincents, ja sigui una oferta pel badaloní –complicat pel seu escàs bagatge– o una cessió.

Pel que fa a Diop, tampoc hi ha un horitzó nítid. El senegalès va rebutjar una oferta del Hertha de Berlín la temporada passada –els alemanys oferien 2 milions d’euros– amb la promesa que li millorarien les condicions. Però, com en el cas d’Hernán, la competició l’ha anat apartant del focus i, ara mateix, amb un contracte que expira l’any vinent, espera propostes que el puguin arribar a seduir.

Els joves com a canvi

Una altra fórmula per fer forat en la nòmina del primer equip és per baix, que l’aposta de Quique pel planter pugui servir al club per fer caixa o per abaratir possibles arribades dels seus millors objectius. I, llevat d’Aarón Martín, que és innegociable per al tècnic madrileny, la resta de joves acabats d’ascendir figuren com a possibles monedes de canvi, amb Óscar Melendo, que està convencent Quique cada vegada més, Marc Roca o Marc Navarro com a principals possibilitats.

Dídac ho encarrila tot

El mataroní, a qui l’Espanyol va prometre que signaria si aconseguia la seva llibertat amb l’AEK d’Atenes, ho té tot ben encaminat perquè així sigui i en els pròxims dies pugui rubricar el seu retorn al seu club formador. Després d’un litigi amb el club grec, sobre si el lateral català havia de quedar lliure o si calia aplicar una clàusula que el renovava automàticament per una temporada més, Vilà ja ho té tot enllestit per desvincular-se’n definitivament i queda pendent de formalitzar un acord que ja està pactat des del mes de juny i que només està pendent de la signatura corresponent.

Naldo, presentat demà