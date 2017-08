Duarte: “La lesió m’ha fet ser més fort”

Óscar Duarte va retallant els terminis per tornar i després de cinc mesos de baixa per la lesió de genoll fa dos dies que fa part de l’entrenament amb els companys. La reaparició encara queda llunyana, però el central de Costa Rica fa un cop d’ull al procés fins ara i en treu sensacions positives. “Al principi va ser una mica difícil. Quan em diuen la gravetat de la lesió, el temps fora, vaig estar malament dos o tres dies, però després tot va canviar. El pitjor és saber el temps tan llarg que estarà fora, és el més dur. La lesió m’ha fet ser més fort.”

Óscar Duarte ha preferit no posar data al retorn. L’equip no està fi en defensa, però l’internacional de Costa Rica no serà la solució a curt termini. “No hi ha termini. En les pròximes tres setmanes miraré d’anar incorporant-me al grup, a veure com reacciona el genoll i després ja provarem si puc fer una sessió sencera. El genoll dictarà.”