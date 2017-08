Dídac: “Ha estat un estiu molt llarg, amb molts de nervis”

Dídac Vilà enceta la tercera etapa a l’Espanyol amb un contracte de tres anys i una clàusula de 25 milions. El lateral esquerre ha tingut un estiu complicat pels problemes per desvincular-se de l’AEK Atenes, però avui ha fet ja el primer entrenament a les ordres de Quique Sánchez Flores. Uns minuts més tard ha fet els tradicionals tocs de pilota després de ser presentat a l’estadi de Cornellà-El Prat. “Ha estat un estiu molt llarg, amb molts de nervis. Veia que passaven els dies i no sabia si arribaria aquí o no. És el club on sé que puc rendir millor, on he crescut i més he estimat.”

Dídac ha mostrat la felicitat per tornar a casa, tot i saber que no ho tindrà fàcil per tenir minuts. Aarón és un dels referents de l’equip, però el mataroní ha ressaltat la importància de tenir competència. “La posició estarà molt ben coberta. Aarón va fer una gran temporada i tenir dos jugadors ambiciosos per a una posició és el millor que li pot passar a un equip perquè un fa millor l’altre”, ha apuntat el lateral, que també ha explicat en què ha millorat des que va marxar. “L’experiència el que et fa és, a l’hora de prendre decisions, decidir millor. En els dos últims anys no he tingut lesions i això en tres anys no va ser així i psicològicament em va fer estar fotut. Ara em sento jugador que pot jugar 40 partits.”

