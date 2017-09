Piatti: “L’equip va retrobar els mecanismes de la temporada passada”

La primera victòria de la temporada és sinònim de calma i de rostres més relaxats. Pablo Piatti va ser un dels protagonistes del triomf contra el Celta en fer el segon gol i aquest matí ha ressaltat com l’equip blanc-i-blau va retrobar ahir les fórmules que en el campionat anterior van comportar l’èxit. “Som conscients que ahir ens vam sentir molt bé i va guanyar un plus en moral i anem amb bones sensacions a un camp en què ens exigiran moltíssim. Tenim les idees clares. El partit del Camp Nou no va anar com volíem, és cert. A casa hem estat còmodes, vam ser nosaltres i l’equip es va retrobar amb els mecanismes de l’any passat. Sense l’empenta no aconseguirem res. Les claus de la temporada passada van ser ser humils i intensos. A partir d’aquí vam començar a obtenir resultats i així seguirem.”

Piatti s’ha mostrar feliç per fer el primer gol de la temporada per iniciar el repte de repetir o millorar els registres del campionat anterior, el millor de la seva carrera. L’extrem argentí ha ressaltat la bona lectura de partit de l’Espanyol contra el Celta, en defensa tancant línies de passada i en atac sent ràpids i contundents. La setmana és intensa i no hi ha marge per a les celebracions, ja que dijous toca anar a Vila-real. “Som conscients que ahir ens vam sentir molt bé, vam guanyar un plus en moral i anem amb bones sensacions a un camp en què ens exigiran moltíssim. Tenim les idees clares. A partir de demà prepararem el partit. És lògic que el Vila-real per la seva forma de jugar i entendre el futbol li agrada tenir la possessió i un atac més estàtic. Ens sentim còmodes a la contra i tenim les nostres armes per fer mal.”

Finalment, l’ex-València ha tingut paraules d’elogi per a un dels protagonistes de la victòria. Sergi Darder segurament va ser en l’estrena a casa el millor jugador del partit, aguantant la pilota sense perdre-la i trobant sortides per iniciar l’atac. “En Sergi ens donarà molt. Té una altra visió del joc, entén el futbol d’una altra manera. Té qualitat i el pas per l’exterior li pot haver donat un plus. Li falta adaptar-se a alguns mecanismes, però té molta qualitat.”