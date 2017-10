Truca a la porta de la titularitat

Fa un any l’Espanyol era un equip que jugava al contraatac. Els de Quique es van convertir en l’equip de primera divisió que més profit treia de les seves rematades a porteria. En tenia prou arribant una vegada a la porteria per foradar la xarxa rival. Enguany els blanc-i-blaus han mudat la seva pell. El futbol vertical s’ha passat a un registre un xic més pausat gràcies a la presència de Sergi Darder. L’equip ha millorat ostensiblement el seu repertori en les transicions i contra el Llevant va sublimar el seu futbol ofensiu signant un total de 20 rematades a la porteria rival, de les quals sis van anar entre els tres pals. Tot un rècord des que Quique Sánchez Flores pilota la nau perica.

Ara l’Espanyol inicia la setmana amb la intenció d’afinar i millorar la seva punteria en els metres finals. El problema no és el concepte del joc, sinó l’encert dels davanters. Gerard Moreno és indiscutible per a Quique Sánchez Flores i, a més, és el futbolista que té més gol de la plantilla ara mateix, com ho demostren els seus tres gols que el converteixen en pitxitxi. L’any passat ja va fer uns bons registres acabant amb 13 gols. Quique encara té dies per començar a regirar el seu equip i trobar solucions per millorar aquest dèficit que també es va detectar al Bernabéu. En aquest escenari de possibles variacions de l’onze entra la figura de Sergio García. Quique Sánchez Flores té molt present la figura del davanter del Bon Pastor. El capità és l’únic futbolista que no ha estat titular que ha estat present en les vuit convocatòries de lliga. Fa dues setmanes ja va elogiar la seva actitud i millora física. El tècnic és conscient que la genialitat i la punteria de Sergio García en els últims metres pot marcar la diferència a la davantera. Divendres contra el Llevant (sense comptar el gol anul·lat a Gerard Moreno) el del Bon Pastor va tenir la millor ocasió de gol del partit. Va enganxar el xut de Sergi Darder al travesser per inventar-se, tot i estar en una posició poc ortodoxa, una bona rematada de cap que només la intervenció del porter granota Raúl va evitar que es cantés el gol. Sergio García fa temps que truca a les portes de la titularitat i ha participat en tots els partits de lliga sortint des de la banqueta a excepció de la primera jornada davant del Sevilla al Sánchez Pizjuán. Ara li pot arribar el moment per formar parella a la davantera amb Gerard Moreno i fer el salt definitiu cap a la titularitat. El partit d’Anoeta podria suposar el seu bateig a l’onze inicial, però obligaria a prescindir d’un dels habituals titulars. Un dels homes que podria saltar és Jurado que en els últims partits ha jugat de fals nou. Sergio podria fer el rol de l’andalús que li demana Quique: aguantar la pilota i donar aire als extrems: Piatti i Baptistão per recuperar metres amb l’afegit que té molt gol a les cames.