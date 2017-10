“No hi ha persecució arbitral”

L’Espanyol, i més concretament la seva afició, ha viscut aquests últims dies empipats per la mala actuació arbitral d’Undiano Mallenco davant del Llevant. Una mala decisió, en anul·lar un gol legal a Gerard Moreno, va encendre les alarmes d’un equip que ja s’ha deixat 4 punts amb l’errada de divendres davant el conjunt granota i el gol fantasma, de la primera jornada, al Sánchez Pizjuán.“Intentarem que no ens torni a passar això però no crec que hi hagi una persecució arbitral. Nosaltres el que hem de fer és marcar les ocasions que tinguem”, reblava el futbolista aquest matí a Cornella. També es va queixar de l’estat de la gespa de la Ciutat Esportiva.“No ens ajuda l’estat de la gespa i que estigui en males condicions fa que ens sobrecarreguem més i és una cosa que cal corregir”, subratllava afegint-se a les queixes recents del tècnic, Quique Sánchez Flores.

D’altra banda, Mario Hermoso va parlar del seu moment personal. El futbolista acumula sis partits consecutius a l’onze titular formant parella amb David López a l’eix. La seva bona situació ha desplaçat a Naldo, titular en les dues primeres jornades, a la banqueta. “Tots els jugadors venen amb aquesta il·lusió i la mentalitat de fer les coses bé. Sempre penses en la millor situació que es pugui donar. No em sorprèn rendir a un gran nivell. Cada vegada més els jugadors arriben preparats per rendir”, admetia el central que no es vol quedar aquí. “Puc donar més, és el meu primer any a primera i es pot veure una millor versió de mi”. El madrileny també es desfeia en elogis cap a David López. “És un jugador que té experiència i capacitat per ajudar a la resta. Entén bé els conceptes amb pilota i sense. Ens fa estar concentrats i que mantinguem bé la línia. Tenim bona relació”.

Per últim va valorar el fet de mantenir la porteria a zero. “Sempre que no et facin gols mínim trauràs un punt i al davant tenim potencial i jugadors desequilibrant”.