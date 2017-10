Marc Navarro: “Aquest any és més exigent per mi”

Marc Navarro afronta la seva segona temporada al primer equip. El curs anterior va despuntar amb una aparició fulgurant davant del Granada i Sevilla. Va tenir la sort de cara i marcar dos gols. L’afició té a la retina la seva imatge imponent i les seves arribades a l’àrea. Enguany té que lluitar contra les lesions reiterades i les expectatives creades. “Ja no sóc el noi del filial, ara sóc del primer equip i aquest any és més exigent. He de donar un pas endavant però estic preparat per aquest repte i l’afronto amb il·lusió i confiança per tornar a disfrutar d’aquesta professió”, admetia aquest matí el badaloní que reconeixia que contra el Llevant ja jugar amb molèsties però “volia ajudar l’equip i vaig jugar el que vaig aguantar”.

Navarro va ser preguntat de manera insistint pel reguitzell de lesions que ha tingut en els últims mesos. “Les lesions no m’estan matant, no ho crec. Faig treball per no lesionar-me”, apuntava tot avisant que “m’estic tornant a trobar amb mi mateix deixant enrere les lesions”.

El lateral és conscient de la forta competència que hi ha al lateral dret. “Sempre és bona per millorar i estic treballant per tenir el màxim de minuts possibles”. El futbolista també va comentar que li era indiferent jugar de lateral que d’extrem. “Estic preparat per on em necessiti el tècnic.

Per últim, va afirmar que l’equip afronta amb garanties els tres propers duels i en quan al primer de dilluns, davant la Real, apuntava que el basc “és un gran equip i els de dalt són molt bons però anem amb il·lusió”.