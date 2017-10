Hernán, l’home decreixent

Fa un any Hernán Pérez (Fernando de la Mora, Paraguai, 1989) era un home feliç. Era titular indiscutible per a Quique Sánchez Flores. Formava part dels quatre fantàstics del tècnic madrileny junt amb Gerard Moreno, Leo Baptistão, Piatti. Aquest grup de futbolistes ho jugaven tot. L’entrenador tenia molt en compte el treball defensiu de l’internacional i també la seva explosivitat i verticalitat alhora de donar velocitat al joc per bandes. Quique tenia dos punyals: Piatti i Hernán. Dels quatre fantàstics l’únic que no ha resistit el pas del temps d’un any a un altre és el paraguaià. Aquest inici de temporada està sent molt dur per a l’extrem, que ha vist com els seus bons números de l’anterior temporada s’han anat diluït fins a extrems preocupants en la present. L’únic partit de titular d’Hernán aquest curs va ser contra el Leganés on va jugar 71 minuts. El futbolista internacional no ha tornat a jugar cap minut en la lliga des de llavors. Era la segona jornada i ell va ser un dels grans damnificats de la mala imatge que va donar l’Espanyol davant el conjunt madrileny junt amb el central Naldo, que tampoc ha tornat a jugar des de llavors. A la primera jornada, al Sánchez Pizjuán, Hernán Pérez va jugar 16 minuts, va entrar com a home de refresc. En total només ha disputat 87 minuts en la lliga. La cosa encara va a més, al marge de no entrar en els plans habituals del tècnic ha vist com la seva presència en les convocatòries són una incògnita. En les vuit primeres jornades de lliga només ha participat en el 50 per cent de les llistes de convocats. Va ser al Sánchez Pizjuán, contra el Leganés, contra el Deportivo i divendres contra el Llevant.

Els seus números són residuals i ara mateix és un actor secundari per a Quique. Un element poc recurrent per entrar en la dinàmica de grup. La presència de Leo Baptistão, ara situat a l’interior dret, li ha barrat el pas. I Quique prefereix donar els pocs minuts de refresc a homes com ara Granero o fins i tot Melendo.

La comparació amb la temporada passada és brutal. El curs anterior, en aquests moments de la temporada, ja sumava sis titularitats i era l’amo de l’extrem dret de l’atac. En total, l’internacional va estar present en 32 partits. D’aquests, 20 com a titular i 12 més va entrar de suplent. En total 1.792 minuts de joc. És evident que si aquesta situació continua podria plantejar-se seriosament un canvi d’aires en el mercat d’hivern.