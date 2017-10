Toca millorar la punteria

Els entrenadors sempre insisteixen que no els preocupa la falta de gol mentre l’equip generi ocasions. Quique Sánchez Flores en aquest aspecte pot estar tranquil, però si l’onze blanc-i-blau vol triomfar en el repte de millorar el vuitè lloc de la campanya passada haurà de millorar la punteria. No falten arribades, com mostren les estadístiques, que situen el duo atacant dels blanc-i-blaus, Gerard Moreno i Leo Baptistão, entre els més rematadors de la primera divisió.

Com passa sovint, depèn de si es mira el got mig ple o mig buit. Si l’Espanyol s’agafa al vessant optimista, no hi falta capacitat d’arribada. En la lliga espanyola i en el món del futbol en general hi ha dos monstres que mengen a banda: Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Si ens oblidem dels dos referents, Baptistão és el davanter de primera que més remata a porteria, amb 21 cops en vuit partits. El brasiler empata amb Calleri (Las Palmas) i el següent en la llista ja és Gerard Moreno, amb 20. El pitxitxi blanc-i-blau ocupa el podi alhora en nombre de rematades que van entre els tres pals, amb 10 tan sols superat per Messi i Florin Andone (Deportivo). En el cas de Baptistão, vuit de les rematades han anat a porteria, sense que s’espolsi l’etiqueta de falta de gol, com es va palesar sobretot en l’últim duel amb el Llevant, en què va perdonar dues ocasions molt clares. Entre tots dos sumen cinc dels set gols del conjunt blanc-i-blau, amb Piatti sent l’únic que ha donat un cop de mà, ja que l’altre va ser en pròpia porta. L’argentí ha rematat un sol cop entre els tres pals en sis intents i precisament va acabar al fons de la xarxa. Darder amb cinc xuts, tan sols un de ben dirigit és el següent a la llista, apareixent ja a continuació Marc Navarro, tot i haver jugat poc. Sergio García, per exemple, tan sols ha obligat a treballar el porter rival en una ocasió, també contra el Llevant i després que un rebot enviés la pilota al travesser. Per buscar un altra dada positiva, la banda esquerra és molt activa en el vessant ofensiu. Només quatre jugadors centren més que Aarón Martín i en la novena posició apareix Pablo Piatti, malgrat que gairebé sempre és substituït a l’inici del segon temps pels problemes articulars que arrossega al genoll i que obliguen a dosificar-lo per evitar inoportunes recaigudes.

De rematades, doncs, no en falten. “Aquest equip treballa les rematades al llarg de la setmana. Es posa els jugadors en tot tipus de situacions i es treballa molt”, recordava Quique Sánchez Flores després del 0-0 amb el Llevant. Però si es veu el got mig buit, la punteria no hi és i el joc ofensiu recau massa en les rematades de Gerard Moreno i Leo Baptistão. I si no hi ha prou punteria i alternatives, l’Espanyol acaba movent-se de mitja taula cap avall com ara, ja que els set gols marcats són un registre molt baix. Tan sols tres equips tenen números pitjors, dos dels quals en zona de descens (Alavés i Màlaga). El tercer és l’Eibar, que té un punt menys. L’única excepció és el Leganés, que ha fet les mateixes dianes que els blanc-i-blaus, però ho compensen sent els menys golejats de la lliga, igualat amb el Barça. L’Espanyol haurà de ser més precís en els metres finals per transformar el bon joc en resultats positius.