Sense la fotografia completa

Si Quique Sánchez Flores té una llibreta de notes, en la primera temporada a l’Espanyol devia ressaltar-hi la necessitat de guanyar en profunditat de banqueta. El tècnic madrileny es va queixar en l’exercici anterior de portes endins que quan li tocava fer rotacions, el rendiment baixava en picat, amb San Mamés o la copa del Rei d’exemples clars. Els fitxatges han anat encaminats a aquest aspecte, malgrat el maldecap que comporta cada convocatòria. Quique confiava disposar aquesta setmana per primer cop de totes les fitxes, però de nou li ha fallat Marc Navarro.

La gestió de la plantilla comporta dos reptes principals per a Quique Sánchez Flores. Per un costat, el creixement dels joves. Dels quatre que van fer el salt la temporada anterior, tan sols Aarón té un rol clar. Melendo i Marc Roca van tornar a quedar fora de la llista, mentre que Marc Navarro passa de titular contra el Llevant a descartat. Sempre té algun problema físic que li impedeix tenir continuïtat. “Navarro va fer un esforç important l’altre dia, sent l’únic lateral clàssic, aguantant fins al minut 60. Això ho pots fer alguna setmana, però no podem fer-ho quan hi ha un altre jugador sa. No ha progressat durant la setmana. No corre ni camina de la forma necessària, té molèsties i no podem infiltrar-lo perquè venen més partits.” Amb tot, l’entrenador de l’Espanyol manté amb fermesa que la decisió de no cedir-los va ser la correcta.

Per altra banda, el tècnic periquito ha de mirar de tenir tothom content. “Espero gestionar-ho amb justícia i mentre sigui així no hi haurà problema. Quan un jugador està en un grup i hi ha competència, sap el que hi ha. Quan triem un grup gran també ho fem pensant en jugadors que siguin bons companys, que sàpiguen esperar el seu moment. Per sort així és.” Quique Sánchez Flores va voler ocupar totes les fitxes i dorsals –fins i tot el 21 de Jarque– i cada setmana ha de descartar set jugadors. Així, poden quedar fora el capità Javi López o fitxatges com Naldo, que va arribar i moldre amb dues titularitats seguides però va desaparèixer tot seguit. L’entrenador no es va mossegar la llengua amb el rendiment del central brasiler. “Vam tenir molta urgència perquè vam estar tota la pretemporada amb dos centrals, carregant-los de partits fins al punt que gairebé es lesiona David López. El jugadors que van venir eren els que volíem, però no en les condicions que volíem. Naldo vam forçar-lo al Leganés i la resposta està clar que no va ser bona. És un bon jugador, que ha d’agafar el to, com li va passar a Sergio Sánchez. Han passat per un procés que no els afavoreix que és entrenar-se per estar bé.”

L’Espanyol té un onze molt definit a la lliga i els suplents no ho tenen fàcil per demanar pas. Els qui sortien de lesions o van arribar en baixa forma van agafant el to i la copa agafa pes aquesta temporada. Fa un any va refermar els dubtes de Quique sobre la profunditat de la plantilla amb l’eliminació a mans de l’Alcorcón i enguany serà clau superar eliminatòries per tenir més gent endollada i obrir la porta a la reivindicació de peces que de moment no troben l’encaix. Dijous a Tenerife es veurà. “És un escenari extraordinari per avaluar jugadors que tenim moltes ganes de veure.” Com gestionar una plantilla més profunda.