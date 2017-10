Diego López tornarà a la titularitat

Diego López (Paradela, Lugo, 1981) està vivint un inici de temporada complicat. El gallec ha vist com ha perdut la cursa per la titularitat per un conjunt de danys col·laterals que li han jugat en contra. La seva decisió d’operar-se el genoll al maig per resoldre els problemes de bursitis el va deixar sense pretemporada. La recuperació es va allargar més de l’esperat i Pau López ha tret avantatge d’aquesta situació. El porter gironí està en un moment de forma espectacular. L’empat aconseguit dilluns a Anoeta porta gravat en or el seu nom. Un punt de patiment que es va segellar gràcies a la punteria de Baptistão i després per la perícia del gironí sota els pals. Pau va assecar Oyarzabal, que encadenava quatre partits marcant. El davanter basc ho va intentar de totes les maneres, però li va ser impossible enviar alguna pilota al fons de la xarxa. El gironí va tenir fins a tres intervencions de mèrit. En vista de tot això, Quique Sánchez Flores no té cap altra alternativa que seguir apostant per Pau sota els pals. Diego López veia l’actuació del jove porter des de la banqueta. Un fet recurrent en tota la lliga. Ell és el primer que és conscient que li toca esperar la seva oportunitat i demostrar que segueix sent aquell porter que va enlluernar l’afició amb les seves aturades espectaculars que donaven punts. Ara el gallec viu la part fosca del futbol, però afronta aquesta setmana amb relatiu optimisme. El partit de copa del Rei de dijous a Tenerife serà la primera ocasió de la temporada que O Pulpo es posi els guants en un partit oficial. Serà un moment clau per pressionar Pau i reivindicar-se a ulls del seu entrenador, que ara no té cap més alternativa que seguir apostant per Pau López.

No és la primera vegada que Diego López veu com la seva continuïtat com a titular es veu tallada de soca-rel. Ja li va passar fa dues temporades amb un altre jove porter, Donnarumma, quan militava al Milan. Anys abans també va estar de suplent al Sevilla fins que José Mourinho el va rescatar per ser titular al Real Madrid. Ara la seva carrera esportiva torna a estar en un moment baix de protagonisme. El gallec no perd el somriure. Té contracte amb l’Espanyol fins al 2020 i té clar que encara li queden molts partits per disputar. Sap que ara mateix la copa serà essencial per a ell com per a molts altres suplents habituals. Una ocasió única per agafar protagonisme i demostrar als tècnics que el potencial intern de la plantilla és alt. Tenerife, l’anomenada illa afortunada, serà on molts jugadors de l’Espanyol intentaran sortir de l’anonimat d’inici de curs.