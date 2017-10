La copa de les oportunitats

L’Espanyol inicia el seu camí en la copa contra el Tenerife. Els blanc-i-blaus tenen molt present en la memòria l’eliminació del curs anterior contra l’Alcorcón als penals. Una sortida en fals que va desdibuixar la bona temporada en la lliga. Ara els catalans tornen a veure’s les cares amb un conjunt de segona en aquest primer tram de copa. “Recordem el de l’any passat i no volem fallar a l’afició”, recordava el tècnic blanc-i-blau. Amb la lliçó ben apresa, dins del vestidor són conscients que una nova sortida prematura podria enterbolir l’ambient, i el que és més perillós, dificultar la gestió del vestidor per part de Quique Sánchez Flores. Enguany, a diferència de la temporada anterior, el tècnic madrileny té una plantilla àmplia per afrontar amb garanties les dues competicions: 25 fitxes i jugadors de tots els perfils. Fins ara en la lliga Sánchez Flores ha apostat per un onze hermètic que no ha acceptat cap mena de rotació. Així doncs, avui arriba l’oportunitat per reivindicar-se als homes menys habituals i que podran posar-se a l’aparador per demostrar la seva vàlua. “És l’escenari perfecte per reivindicar-se per als jugadors que no tenen minuts, estem molt contents que puguin fer-ho”, assenyalava el tècnic, que tot i això sap que el partit d’avui no serà fàcil tot i jugar contra un equip de segona. “Vaig veure molts partits de copa i no veig gaires diferències entre els equips, aquestes s’escurcen, els jugadors són bons en general i sabem que ens exigiran tant com van exigir ahir [per dimarts] als equips de primera.” En aquest sentit, Sánchez Flores farà importants rotacions, tot i que va assegurar que hi haurà “algun” titular habitual. Sap que és l’hora dels suplents. “És el moment de la plantilla, més que d’un onze; quan no han respost ens han eliminat, però també he arribat a finals i les hem guanyar. Confio en ells per a aquest tipus de partits”, va assenyalar, i desitja que els menys habituals li ho posin difícil. En aquest sentit, també deixava clar que “no serà un Espanyol B, serà més un Espanyol A que té l’exigència de competir”, i que sortiran jugadors de gran qualitat a la gespa de l’Heliodoro Rodríguez López.

El gran dubte de l’onze serà la presència de Diego López. El porter és una de les víctimes del gran moment de Pau i té l’oportunitat de sortir de l’anonimat i debutar aquesta temporada. “Té un malestar, algun petit problema, viatjarà i esperem que pugui estar a punt per jugar”, assenyalava el preparador, que tornava a insistir en la competència sota els pals. “Tenim dos porters molt importants, ja ho sabíem, i cap dels dos ha de perdre vigència; que ara jugui Pau no significa que ens oblidem de Diego, tothom el respecta i sap la seva importància. Volem que jugui demà [per avui], tenim necessitat de veure’l en un partit i ell també necessita jugar. El duel requereix bons porters, i creiem que està preparat.”

Quique també ho va aprofitar per carregar contra el format actual de la copa. “Calen eliminatòries a un únic partit i una final four en un únic estadi. El fet de no fer-ho fa que la competició perdi significança quan està lluny la final, i perdem tots.”

Per la seva banda, el Tenerife arriba al partit en un moment delicat després d’haver sumat tres empats consecutius i perdre distància respecte a la zona d’ascens, l’objectiu dels canaris. El tècnic, Pep Martí, comença a ser qüestionat però ara està centrat en la copa, i va assegurar que “no veu cap favorit” per al duel d’aquesta nit.

