Aarón Martín és l’únic de la Generació Chen que es manté a l’onze titular. El jove és l’amo del lateral esquerre i ha jugat tots els minuts de lliga. “El mister està comptant amb mi i jo estic content d’estar aquí a l’Espanyol”, deia el de Montmeló que tampoc es volia capficar gaire en l’interès dels equips de la Premier, com el Manchester City i de l’United, que estan interessats en els seus serveis. “És un afalac els interessos d’altres equips però només penso en l’Espanyol”, deia aquest matí. El futbolista, amb contracte fins el 2022, té una clàusula de 30 milions, que pujarà fins als 40, la propera temporada.

El lateral també va parlar de com és la seva confirmació a l’onze titular en el seu segon any amb el primer equip. “El meu secret? Seguir treballant com ho faig des del primer dia”, apuntava tot subratllant que el salt al primer equip no l’ha canviat. “Mantinc els peus a terra, no se m’ha pujat res al cap” i també sap per on ha de progressar el seu futbol per ser un futbolista més complet. “Estic millorant l’aspecte defensiu però em falta més intensitat”.

D’altra banda, el futbolista parlava del moment de l’equip. “No estem en una situació dolenta. Vam fer un bon partit contra el València però la sort no ens va acompanyar. El pròxim quatre partits són importants”, reflexionava.

Per últim, també va tenir temps de parlar de la situació de Pau López. “No sé res de la renovació de Pau només sé que ell és el meu amic i espero que es quedi aquí”.