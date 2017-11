Poc marge al record

El Getafe és un equip amb poca història, que fins la dècada passada no va treure el cap a la primera divisió. Però des d’aleshores tan sols ha fet un pas d’un any per la segona A, la temporada passada, i ha acollit diversitat de jugadors, entre els quals quatre futbolistes que vesteixen ara de blanc-i-blau. I d’ells, tan sols un amb protagonisme. Víctor Sánchez és l’únic amb moltes possibilitats de sortir a l’onze inicial, en espera de saber si l’expulsió a Mendizorrotza té conseqüències per a Mario Hermoso, que obriria la porta a la continuïtat de Naldo.

Si ens fixem en el temps viscut al Getafe, Álvaro Vázquez és el referent. L’Espanyol va traspassar el davanter, que es negava a renovar, al conjunt madrileny el 2012 per tres milions d’euros. El badaloní va alternar titularitat i suplència, però la falta de gol el va penalitzar, així que un any més tard va anar cedit al Swansea, on encara li va anar pitjor. La millor temporada professional del punta va ser precisament a Getafe en la 2014/15 amb set dianes en 21 partits. L’exercici següent, el del descens, va pujar fins a les 34 aparicions, abans d’iniciar el camí de tornada el 2017. Però en la segona etapa blanc-i-blava no ha entrat mai en els plans de Quique Sánchez Flores, perjudicat per les lesions, si bé confia a estrenar-se avui en una llista de convocats. La falta de gol i, sobretot, l’absència per lesió de Leo Baptistão situen el punta del planter com l’únic davanter alternatiu a la parella Gerard Moreno-Sergio García. Caldrà veure si el mister respon a les esperances d’Álvaro.

Els 94 partits disputats amb el Getafe suposen un sostre entre els exjugadors del Getafe que avui militen a l’Espanyol. Granero és qui hi va tenir un pas més reeixit i dues temporades a molt alt nivell li van obrir les portes al retorn al Real Madrid, que l’havia cedit. L’estrella del migcampista s’ha anat apagant les darreres temporades i de moment de blanc-i-blau no llueix de nou. 181 minuts, repartits en sis estonetes, mai com a titular, és el balanç en 12 jornades d’El Pirata. Tampoc sortirà des de l’inici avui i caldrà veure si té minuts després de no tenir-ne cap en els tres últims enfrontaments.

Així, l’únic que té possibilitats fefaents de sortir de titular és Víctor Sánchez, tot i l’errada que va costar el 0-2 del València fa una setmana. El polivalent jugador de Rubí va jugar al Getafe en la temporada 2010/11 cedit pel Barça. Quan va finalitzar l’exercici es va desvincular del conjunt blaugrana i se’n va anar a Suïssa, abans de signar pels periquitos en el mercat d’hivern.

